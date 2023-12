JOŠ JEDAN DOKAZ LICEMERJA ĐILASOVIH OPOZICIONARA! RUSKA STRANKA TVRDI: Podršku listi 'Srbija protiv nasilja' pruža i UBICA

Ruska stranka Kraljevo objavila je post na Fejsbuku u kojem pokazuje još jedan primer licemerja opozicije.

- O tome kakvi su licemeri Đilasovi opozicionari, govori i to da Ivana Matovića i listu Srbija protiv nasilja podržava Dragan Šibalić, ćovek koji je kao srednjoškolac ubio kratežom profesora i u to doba direktora Elektrosaobraćajno-tehničke škole "Nikola Tesla" Milovana Glišića. Šesnaestogodišnji Šibalić je u školu poneo kratež sa namerom da ubije školskog druga, ali mu se isprečio direktor Glišić i Šibalić je pucao u direktora i ubio ga. Jeste li ponosni Ivane Matoviću i Dragane Đilasu na podršku ovog čoveka? Dakle glas za ovakve, kao i njihove ekspoziture Zavetnike i Lopovski front je glas za nasilnike. Izbor 17. decembra je jasan. Broj 16 na republici i 11 za Kraljevo je glas za pristojnu, domaćinsku i tradicionalnu Srbiju. Do pobede! - navodi pomenuta stranka u objavi.