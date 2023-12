BIVŠI KONTRAOBAVEŠTAJAC O ŠPIJUNSKIM AKTIVNOSTIMA U SRBIJI TOKOM KAMPANJE: Sada je na snazi projekat 'Oboriti Vučića' (VIDEO)

Bivši kontraobaveštajac Božidar Boža Spasić istakao je za Pink da je prvi zadatak agenta da pročita novine i portale. Kako kaže, sada je ponuda velika, i obaveštajcima je lakše, nego što je to slučaj bio ranije.

Neki su, kaže, ranije sekli interesantne članke, i slali poštom njihovim ambasadama ili drugim filijalama. Na osnovu takvih tekstova, pravljene su strategije, dodao je Spasić.

- Iza teksta se često krije drugačija priča, nego što mi obični ljudi čitamo. Uglavnom se prate, sada, Vučićeve aktivnosti, to je sada udarno. Agenti uticaja su pravi agenti, koje smo i mi uvek želeli da imamo. To su ljudi koji rade u nekim institucijama, koji imaju javno uticaj, značaj... profesori, doktori... Ako vrbujete tako nekog, ko može da napiše tekst, da okrene na stranu koju služba želi, to je prava stvar - kaže Spasić.

Spasić navodi primer, da su kod njega pre dosta godina došli agenti iz Slovačke, koji su želeli da kupe fabriku amortizera u Kraljevu, a prvo što ih je zanimalo, objašnjava Spasoć je to, koji političar je učestvovao u izgradnji fabrike.

- Svima je bilo jasno da je u to vreme Velja Ilić bio uticajna ličnost - dodao je Spasić.

Kako kaže, sada je na snazi prijekat "Oboriti Vučića".

- Jedan visoki funkcioner Nemačke kaže da Vučić nije poslušan, da im nije mnogo dao... Dakle otkriveno je da Vučić definitivno neće da radi ni za koga drugog osim za svoju zemlju - priča Spasić.

