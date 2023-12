Predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" održava se danas u Prokuplju.

Predsednik Srbije Alekdandar Vučić istakao je na početku obraćanja da je zahvalan na veličanstvenom dočeku.

- Kada sam postao ministar odbrane, prvi dani tog ne uvek lakog posla, obeležile su tragedije koje su pogodile dve porodice u Toplici, i tada sam video šta je junačka Toplica. Sebi nisam mogao da dođem... - rekao je Vučić.

Toplica je uvek bila prva na braniku otadžbine, kaže predsednik.

- Hvala vam na tome, znali ste uvek bolje od nas da rezervnu državu nemamo. Gde god da dođem, ja proverim toalete, sve to mora da se menja. Obišao sam zdravstveni cenatr, iako sam mislio da je to skadar na BOjani, i da će d atraje mnogo godina... 35000 novog prostora, biće najlepša bolnica, i modernije opremljena neko KC u Beogradu i Nišu - kaže Vučić.

- Ne možemo da dozvolimo da porkuplje nema magnetnu rezonancu. Pogledao sam prosečnu platu 2012 i kakva je danas. Neću da govorim da je to napredak više od 100 posto, jer to nije dovoljno imajući u vidu da je bila inflacija. Nije ni blizu dovoljno. Zato vam obećavam da će do kraja 2027. u celoj Srbiji prosečna plata biti 1.400 evra, a u Toplici 1.0000 evra. Obećavam našim penzionerima da će prosečna pentija biti 650 evra. Vi znate da kada kažem da stiže 20 000 dinara, da sep late povećavaju za 10, penzije 14 posto, znate da uvek govorim istinu i da će tako biti - rekao je predsednik Srbije.

- Važno nam je da nastavimo rast. Obnovićemo dve škole ovde u Prokuplju. Smejali su mi se kad sam dovodio Jugoimport SDPR, a danas tu radi 460 ljudi. Samo ću reći da im povećaju te plate.Ne stignete milion stvari da uradite, nemoguće je. Ali ponosan sam na rezultate. Ono štomi je smetalo, nismo imali doovljno sluha da čujemo neke obične ljude - dodao je Vučić.

- Ljudi misle da su izbori nevažna stvar. Država je suvišne ozbiljna stvar da bi neodogovorni ljudi mogli njome da upravljaju. Naš posao je da vodimo zemlju krivudavim, teškim putem, ali da nikada ne bude ugrožena. Da sačuvamo mir, ali i da sačuvamo našu otadžbinu.

- Jeste li primetili kako se junače ovi sa leva i sa desna? Zašto nikada nisu dali nijednoj ulici ime junaka sa Košara, nego je to čekalo nas? Što im je glavna stvar koliko će Srba da izruče Haškom tribunali? Kako to da ja nisam nikoga isporučio? Zato što mi je sloboda i slobodarski pristup i slobodno vođenje politike suština onoga što radimo. To je ono što oni nikada neće moći da mi oduzmu.

- Moja reč znači, naša reč znači. Uvek ćemo voditi računa o interesima Srbija, Srbija je naša jedina otadžbina, drugu nemamo. Ko su ti ljudi koji hoće da upravljaju Srbijom? Šta ste čuli u kampanji, jeste li čuli neki plan ili program? - rekao je Vučić.

- Oni su od Srbina uspeli da naprave Francuza Miloša Jovanovića, a mi od Francuza Srbina - Arno Gujona.

- Imate li ljudi vi neku politiku, znate li šta ćete da gradite, kako ćete da povećate plate i penzije, znate li nešto da kažete? Ja vam kažem, ne znaju ništa!

Skupili oni ozbiljne ljude - Jovanović, Obradović, G17 Aleksić... Pitaju prvog oko KiM, a on kaže: "Nismo se zbog toga skupili nego da srušimo Vučića". Valjda je Aleksandar Vučić drugo ime za Peć, Kosovsku Mitrovicu... Onda pitaju Obradovića, Čačanina koji bi pod stare dane da postane Beograđanin, oko KiM, a on bi da "sobali Aleksandra Vučića". Onda i Jeremić... A kad su ih pitali za sankcije Rusiji, oni "kopi - pejst" - da sruše Vučića".

- Nedostaje nam dosta toga da uradimo u infrastrukturnom smislu, mnogo ulica i puteva. Mnogo smo ih uradili, a mnogo je ostalo da završimo. Mnogo je važno da dovedemo velikog investitora u Prokuplje.

- Mnogo neistina ćete čuti do kraja kampanje. Pretili su svim ljudima koji su podžali listu, maltretirali ih po ceo dan. Pametni su tako što nikada uspešni nisu bili, jedva osnovne i srednje škole završavali, ali su tu da svima drže pridike. Oni su odlučili da su oni elita, a za mene te vi narode elita. Boriću se za vas dok sam živ!

- Sve možete da slomite, ali slobodarski duh u čoveku ne možete. Razmislite zašto mene toliko mrze.

Arno Gujon kaže da kada je došao, srpski jezik nije znao, međutim, želeo je da ga nauči kako bi razumeo mlade, bake i deke...

Želeo sam da razumem narod. Išao sam od knjižare do knjižare, a onda mi je jedan stari knjižar rekao da ima da mi da šta mi treba. Video sam naslov "Učite srpski- bez muke". Tada sam bio mlad, pomalo naivan, mislio da ću lako da ga naučim. Učio sam nekoliko godina, svaki dan - rekao je Gujon.

Naučio sam veliku lekciju da nije ništa bez muke, truda i svega, i zato sam se angažovao uz ovu stranku, predsednika, naveo je Gujon.

- Ako opozicija pobedi 17. 18. će priznati Kosovo, pogoršati odnose sa RS, Crnom Gorom... Da li to želite? Ja verujem da 95 odsto naših građana to neće. Oni se kriju iza slogana, iza logoa, jedne demonstracije. Nema ih nigde, ne vidimo njihova imena, lica. Kriju se i žele da uzmu našu Srbiju, a mi je ne damo - kaže Gujon.

Želimo Srbiju u koju se ljudi vraćaju, i taj trend postoji, i nastaviće se u budućnosti, kaže Gujon.

- Glasam na svakim izborima, i uveren sam u to da svaki naš glas znači, i svaki taj glas vredi iše od tajkuna koji bi da utdaju Srbiju - zaključio je Gujon.

17.20 - Stigao Vučić

17.11 - Dr Marković: Morali smo da krenemo od nule, da bismo došli do ovoga

Dr Jelena Marković, prva na listi "Aleksandar Vučić - Prokuplje ne sme da stane":

"Dobrodošli u našu junačku Toplicu. Svi ovde prisutni znaju kakva je situacija bila u ovom gradu dok SNS nije došla na vlast. Zatekli smo katance na fabrikama, veliki broj nezaposlenih... Morali smo da krenemo od nule, da bismo došli do ovoga što danas imamo".

"Pogledajte Zdravstveni centar, najmoderniji ne samo u Srbiji nego i na Balkanu. Zahvalni smo predsedniku Vučiću što je Prokuplje danas moderan grad".

17.09 - Prikazan film o investicijama u Prokuplju

Prikazan je film o Prokuplju i kapitalnim projektima koji su urađeni poslednjih godina - od škole, preko pijace, do Zdravstvenog centra čija je rekonstrukcija u toku...

17.05 - Intonira se himna "Bože pravde"

Sopran Anita Ferlež Eraković je otpevala himnu Srbije.

16.54 - Hala je odavno puna!

16.45 - Mnogo poznatih lica je na skupu u Prokuplju

Među poznatima su proslavljeni sportisti Željko Rebrača i Dušan Borković, pevač Đorđe David...

Vučić je prethodno u Prokuplju obišao radove na drugoj fazi rekonstrukcije zdravstvenog centra.

