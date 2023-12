VUČIĆ: Oni su od Srbina uspeli da naprave Francuza - Miloša Jovanovića, a mi od Francuza Srbina - Arno Gujona

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u opoziciji uspeli da od Srbina naprave Francuza.



- To je Miloš Jovanović, a mi smo od Francuza napravili Srbina Arno Gujona. Samo da vidite kako to izgleda. Onog se stide i Srbija i Francuska, a ovim se ponose i Srbija i Francuska - kazao je on u Prokuplju.

Ističe i da njegova reč znači.

- Uvek ćemo voditi računa o interesima Srbija, Srbija je naša jedina otadžbina, drugu nemamo. Ko su ti ljudi koji hoće da upravljaju Srbijom? Šta ste čuli u kampanji, jeste li čuli neki plan ili program? - pitao je Vučić.

