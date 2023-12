Vesić u Malom Zvorniku i Ljuboviji: 17. decembra glasamo za nastavak razvoja, umesto povratka u prošlost

Član Predsedništva SNS Goran Vesić razgovarao je danas posle podne sa članovima, aktivistima i simpatizerima stranke u Malom Zvorniku i Ljuboviji i poručio im da samo pobeda liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" garantuje nastavak svih započetih i planiranih infrastrukturnih projekata, a to znači ravnomeran razvoj svih krajeva zemlje.

"I 17. decembar nije običan dan. Tog dana glasamo da li će se nastaviti projekti koji su u toku, ili ćemo se vratiti 11-12 godina unazad. Glasamo da li ćemo nastaviti sa razvojem, pokrenutim pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, ili ćemo se vratiti unazad kada se ništa nije radilo", ukazao je Vesić.

Zvorničanima je poručuo da će do kraja naredne godine biti završena brza saobraćajnica Šabac- Loznica, što će i za njih značiti izlazak na mrežu brzih puteva.

"Videćete koliko će vam biti lakše da komunicirate sa svim delovima Srbije, koliko će se razviti turizam", dodao je on.

Ukazao je i da je Vlada Srbije sa Vladom BiH pokrenula projekt obnove pruge Beograd-Sarajevo, od Šapca prema Zvorniku, kojom će se putovati brzinom od 120 km na sat, što će omogućiti da i železnicom budu povezani sa Beogradom, ali i Sarajevom, kao brži ratzvoj celog kraja.

"Sam ova dva infrastrukturna projekta pokazuju koliko je važno da se nasatvi sa projektima u čitavoj Srbiji, šta to znači za turizam, inevsticije, lokalne biznise, jer tamo gde ima puta, pruge - dolaze investicije, otvaraju se radna mesta, raste životni standard i to je jedina prava decentralizacija. I zato ćemo nastaviti sa razvojem", rekao je Vesić.

Obećao je i da će sledeće godine biti urađen put prema Krupnju, kao i 10 kilometara lokalnih puteva.



U Ljuboviji, Vesić je građanima poručio da će ispuniti obećanje predsednika Vučića, i da će Podrinje dobiti najavljeni tunel Proslop.



"Vučić me je pitao da proverim kada dođem šta se sa tim dešava. On to nije zaboravio, kao neki drugi, koji nisu bili ažurni, a mogli su to da urade. Sada CIP radi priojekat i sa novim prostornim planorm, dobićete i tunel i saobraćajnicu i višedecenijski san Podrinja biće ostvaren i napravljena još jedna dobra veza da ovaj deo Srbine postane atraktivniji i da ljude bolje povezujemo", rekao je Vesić i pozdravio simpatizere stranke koji su došli iz RS.

Zbog svega toga, naveo je da je važna ubedljiva pobeda SNS-a, u Malom Zvorniku, Ljuboviji, celoj Srbiji, kako bi se nastavilo sa razvojem.

"Ne treba da se krijemo od problema, da govorimo da je idealno, ako nije, ali je mnogo boje nego 2012. Politika Aleksandra Vučića je da čujemo probleme, da razgovaramo sa ljudima. Za neke treba više vremena ili novca, ali ljudi zaslužuju da ih saslušamo, da probamo da rešimo problem", dodao je Vesić.

Naveo je da je glas za listu SNS-a glas za Srbiju, dok svi koji glasaju za bilo koju drugu listu, zapravo glasaju za Dragana Đilasa, čiji je jedini cilj da dođe na vlast.

"Njihov jedini cilj je da dođu na vlast, a ne da rešavaju probleme ljudi.. to je razlika imeeđu odgovorne državne politike, koju vodi Vučić i politike 'trange frange', koja ne nudi rešenje ni za jedan problem. Zato su ovi izbori od životne važnosti, da odlučimo kojim pravcem nastavlja Srbija", poručio je Vesić.

Autor: