PRLJAVA KAMPANJA! Dejan Vuk Stanković: Žele da izazovu bes naroda da bi oni na konto njihovog besa politički profitirali! (VIDEO)

U nedelju ćemo dobiti odgovor na sva pitanja da li će Srbija stati ili će ići napred.

Predizborna analiza je instituta IFIMES iz Ljubljane kaže da opoziciju finansiraju tajkuni i strani centri. U tekstu koji je izašao u listu Politika, oni navode da je deo opozicije spreman da prizna nezavisnost Kosova, oni vide Srbiju kao članicu NATO-a.

U tekstu stoji da u cilju da ponovo zavladaju Srbijom i povrate izgubljeni uticaj, imaju na raspolaganju znatna sredstva, a udružio ih je zajednički interes da sruše Srbiju i Vučića.

- U izboru novca istorija se ponavlja. Isti su finansijeri, isti centri, iste organizacije su finansirale proglas. I jasna je njihova namera da se obori Srbija, a Vučić im je na tom putu - rekao je za Pink Zoran Anđelković, iz Centra za mir i toleranciju.

- Kad pogledate šta su ljudi iz opozicije izgovarali ne samo u ovoj izbornoj kampanji, nego i ranije, sa kim prave dilove, ko ih finansira, jasno je šta su njihovi ciljevi. Oni žele da urade isto ono što su uradili i 2008. godine, kad su dozvolili da Kosovo proglasi nezavisnost - rekao je Anđelković.

- Srbija je u proleće 1991. godine prestala da bude deo lokalne politike i regionalne i postala je jadan od centara svetskog interesa, onog dela međunarodne zajednice koja je krenula da pravi neki novi svet. I od tada i nadalje mi imamo opoziciju Srbije i imamo opoziciju Srbiji. Ta opozicija Srbiji nema cilj niti da dođe na vlast, niti da nešto popravi niti da nešto zauzme, njihov cilj je da se sruši Srbija, da se sruši država- rekao je Dragoslav Bokan, iz Instituta za nacionalnu strategiju.

- Njihov cilj je da se država proglasi režimom da se pričom o režimu udara po vojsci, tako da je ta opozicija Srbiji ključ tog problema koji mi imamo. Oni su pomešani sa opozicijom Srbije koja ima neke svoje ideje - dodao je on.

- Oni sigurno imaju podršku Nemačke, ali se Nemci nisu distancirali od Srbije na način na koji je njima u opoziciji to neophodno, nije došlo do političke izolacije i povlačenja investicija. Zašto žele da Srbija stane? Pa zato što je njihova logika jednostavna: što gore to bolje. Dakle, mora da prestane privredni rast, mora da se pojavi kriza veća od ove koja je generisana spoljnim faktorima kao što je rat u Ukrajini, a sada je potrebno da se na lokalnom nivou unese pometnja, pa umesto da nam 4 odsto bude rast da ga nemamo, da to izazove nezadovoljstvo naroda - rekao je analitičar Dejan Vuk Stanković.

- Pogledajte kako izgleda kampanja, ona je skroz negativna, oni žele iz te perspektive da izazovu bes naroda da bi oni na konto njihovog besa politički profitirali - dodao je on.