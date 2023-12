'U SVAKOM TRENUTKU I NA SVAKOM MESTU SAM MISLIO I NA BOŠNJAKE, NE SAMO NA SRBE' Vučić u prepunoj hali Pendik u Novom Pazaru

Lista „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ održala je predizborni skup u Novom Pazaru, u sportskoj dvorani Pendik.

Predsednik Vučić se zahvalio na divnom dočeku, Rasimu za divne reči, istakao je da zna koliko mu nije bilo lako da govori večeras.

- A opet je dao i srce i dušu da zajedno sa vama ovde predstavimo našu listu, verujem pobedničku - rekao je Vučić.

Kako kaže, pomenuo je Rasima i zbog nečeg drugog. Dodaje da je on večeras pomenuo nešto što malo političara hoće da kaže, a posebno kada je to nešto što može naići na negodovanje publike.

- Kad ljudi iz stranke govore o meni, neretko preterujući, Rasim to nije večeras rekao, nego nešto mnogo lepše od toga. Rekao je da kažemo "hvala" za ono što je urađeno u Novom Pazaru, a za mene nije bilo lepše i važnije rečenice da čujem od te - kaže Vučić.

- Krenuću iz nekog drugog ugla: Vi mislite da ja ne znam i ne pratim koliko ima zluradosti u svemu kad kasnimo zbog nečega u nekom projektu, pa kritikuju mene, Rasima, bilo kog drugog. I tako sad danima čitam u pazarskim novinama "a gde vam je auto-put". Ja kažem "u pravu ste" morali smo da rešimo 1.000 problema za koje smo krivi, kao i za ovde klinički bolnički centar i rekli uradićemo ga, a nismo znali da ćemo da rušimo još jednu zgradu, pa ćemo i tu zgradu sad da izgradimo ovde u Novom Pazaru. Ali, vi znate da ono što mi kažemo da ćemo da uradimo, uradićemo.

Kako kaže, uvek ćemo da uradimo sve ono što smo obećali. Dodaje da će sa Bolničko kliničkim centrom dobiti jednu od 5 najboljih klinika.

- Što se puteva tiče, u čitavom regionu smo uradili mnogo više nego svi ostali zajedno. Vi ste fer ljudi, umete da cenite nečiji trud i rad. Kad je neko iz prethodne vlasti otišao u Bunare, Ugao, da vidi da li može na Pešteru nešto da asfaltira - ne znaju ni gde je to. Što kaže Rasim, ne znaju kako ni do Pazara da odu, produže ka Zlatiboru, pa im nije jasno kako da se vrate. Jeste li sanjali da će najmodernija škola u Srbiji da bude u Sjenici? - rekao je Vučić.

- Kad smo podizali atletski stadion bilo je "šta će stadion ovde" a sad su glavni zahtevi kad će bazeni, fudbalski stadion u Pazaru, što znači da smo neke druge stvari uspeli kad smo do ovoga došli da uradimo. Ići će nam Kragujevac, Niš, Beograd, samo nađite zemlju da rešimo problem. Vi imate ovde vernu publiku, Novi Pazar ima Adema Ljajića koji je vratio veru u fudbal ovde u Pazaru. Ono što je za mene mnogo važnije, bio sam na nekom sajmu u Beogradu, došao sam do štanda Pazara, to je bila moja ideja, video sam da su napravili za mene najlepši prospekt koji sam mogao da vidim o našoj zemlji. Džamija, crkva, i to je sve naše, naše nasleđe čime moramo da se pohvalimo na svakom mestu i sve je vaše. I da vam kažem, Hamad Međedović on je naša nada. Znam ja da je on nada Pazara, ali ne ljutite se, on je i nada Beograda i cele naše zemlje i sve ćemo da uradimo da budemo uz njega.

- I ja sam znao da cenite po delima, ne po onome je li vam neko simpatičan ili nije. Ubrzaćemo mi radove na sivm pravcima i poljima. A lako je da budete zlonamerni, uvek ćete da je pronađete, to je najlakše. Hajde kaži nešto lepo pristojno, ili pomozi, ali nemoj da odmažeš. Što, da niste vi bolnice i stadione uradili? Ništa od toga niste napravili. Nama je za Pazar potreban veliki investitor, ali kapitalno intenzivni sa nešto višim platama, ali nam je to zamajac da nam Pazar bude industrijski centar, da bi mogao da se razvija brže i bolje.

Kako kaže predsednik, u svakom trenutku i na svakom mestu, mislio je i na Bošnjake, ne samo na Srbe.

- Volim i Armina i Asmina i nadam se da nam donesu medalju kao i Milan i Aleksandar i bilo ko drugi. Sve je to naša zemlja. Ja mislim da više Bošnjaka mora da bude u našim institucijama. Ja vidim kod vas, biću otvoren, vidim kod vas to jer znam kad ovde se pojavim sutra će da vas napadaju što ste bili i slušali Vučića. Vodiću politiku koja je dobra za Srbe i za Bošnjake. I vas Srbe i Bošnjake molim da razumete da je cela ova zemlja je jednako vaša zemlja koliko moja, Rasimova, naša. Cela ova zemlja je vaša zemlja i morate da imate jednaka prava, a oni koji vam kažu "u čemu smo to slični ili isti", razmislite, pitajte svoje predstavnike pa mi kažite u koji kraj Srbije je uloženo kao u Novi Pazar u poslednjih deset godina. Ja mislim da razumete koliko je to proporcionalno - rekao je.

Rasim Ljajić: Ne glasajte za male stranke, mi igramo ligu šampiona, mi se ne borimo za opstanak

Predsednik SDP obratio se okupljenim građanima u hali Pendik u Novom Pazaru.

- Dragi prijatelji, trebaće nam još u ova dva dana kampanje da uradimo ovo što treba da završimo, jer ovo je stvarno najbolja kampanja koju smo ikad vodili. Nikad veće energije nisam od 90ih osetio do sada, mi smo uvek bili najjači alinam je uvek falilo malo do velike pobede kojoj bismo se punim plućima radovali. Ova hala nikada nije bila punija. Sada je došao trenutak da se 17. decembra radeujemo toj velikoj, najvećoj pobedi koju ćemo ikada da ostvarimo.

Kako kaže, čini mu se da čak ni ova hala u kojoj su večeras, nikada nije bila punija.

- Uvek nam je falilo malo do pobede kojoj bi se punim plućima i dušom radovali. Došao je trenutak da se 17. decembra radujemo najvećoj pobedi koju ćemo da ostvarimo ikada - rekao je Ljajić.

On je rekao da je narod pokazao da je mnogo politički zreliji i mudriji nego što su neki mislili. Dodaje da je narod shvatio šta je važnije, ističe da svako može da priča šta hoće i da puni duše, ali da od toga nema koristi.

- Pogledajte oko sebe, u svakom gradu se radi i gradi više nego ikada. Pazar nikad nije bio lepši nego što je sad, i mi ćemo to da nastavimo, tek smo na pola puta. Ubedljivo vodimo u prvom poluvremenu, ali nije dosta, nije dovoljno, idemo dalje dragi prijatelji - rekao je Ljajić.

- Znam ja u dušu vas, vi ste odlični trgovci. Niko vas ne može da prevari, Pazarce niko ne može, a godinama su pokušavali i nisu uspeli. Zašto treba da se glasa za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Prvo, naša stranka je na ovoj listi. Pobeda naše liste znači veće učešće naše stranke u Vladi, nove investicije, projekti u Pazar i u Sandžak. Kad glasate za našu listu, glasate za našeg poslanika, Muamera Bačevca. On nema konkurenciju, u odnosu na druge kandidate iz Pazara.

Drugi razlog, dodaje Ljajić, Vučić je u Pazaru uradio sve što je obećao, čak i više od toga.

- To je glas za život, ovo je lista koja nudi rešenja za život za sad i odmah. Vi glasate za stvari koje mi ovde vrlo jasno predočavamo, koje se rešavaju za sad, mesec ili dva meseca. Zamolio sam predsednika Vučića s obzirom na kompleksnu situaciju i rat koji se vodi u Gazi, da Srbija ovog puta razmisli, danas se glasa u UN. Prošli put Srbija je bila uzdržana, večeras će Srbija glasati za palestinsku rezoluciju. Ja znam da to može stvoriti probleme Vučiću na međunarodnom planu i da mogu da vrše pritiske ali ovo je veliki moralni čin koji je Vučić večeras učinio - istakao je Rasim Ljajić.

Obraćanje doktorke UKC u Kragujevcu, Amine Nurović

- Obraćam vam se sa puno ponosa i posebnim osećajem zadovoljstva. Ovo je za mene bitan trenutak i mogu da izrazim duboku zahvalnost zbog doprinosa u medicini, posebno tokom mojih studija. Motivacija u vidu različitih stipendija doprinela je mom čvrstom uverenju da je moje mesto ovde, u mojoj zemlji, među mojima. Pod zakletvom Hipokrata, za nadu i veru u bolje sutra - istakla je.

- Novi Pazar će uskoro dobiti klinički centar. Mladi i svi lekari koji sanjaju bolje uslove rada to čekaju. Posebnu zahvalnost iskazujem predsedniku naše zemlje, Aleksandru Vučiću - rekla je. Poruka mladima Novog Pazara je da ostanemo ovde, jer mi smo budućnost ovog grada - istakla je.

Evropski Novi Pazar ne sme da stane, Srbija ne sme da stane, naglasila je Amina.

Obraćanje doktorke Alme Elfić

- Počastvovana sam da mogu da vam u ime kolega poželim dobrodošlicu u budući klinički centar ali i u Novi Pazar, u koji ste nakon svih ulaganja naročito u zdravstvo uvek rado viđeni.

- Radovi koje smo zajedno započeli napreduju i već daju obrise budućeg velikog centra, za šta najveću zahvalnost dugujemo vama, ali i našem rukovodstvu, predstavnika u Vladi.

Na mitingu će govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i Rasim Ljajić.

Sve više ljudi stiže u već prepunu halu. Na miting u Novom Pazaru stigao je i Arno Gujon.

Proslavljeni košarkaš Željko Rebrača več je stigao, a za njim i ministar Tomislav Momirović, zatim Mirsad Đerlek, Marija Labović, Jelena Tanasković, Husein Memić i drugi.

Stigla je i ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković.

