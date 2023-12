PALMA PRED VIŠE OD 6.000 PRISTALICA NA PREDIZBORNOM SKUPU U JAGODINI PORUČIO: Ivica Dačić mora da bude premijer, to traže građani Srbije!

Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, u prepunoj sportskoj hali u Jagodini na predizbornoj konvenciji liste „Ivica Dačić – premijer“, koalicije SPS – Jedinstvena Srbija – Zeleni Srbije, zahvalio se svim prisutnim koji su došli na skup ove koalicije.

- Da smo dovozili ljude autobusima, trebali bi da iznajmimo Marakanu. Obišli smo svaku mesnu zajednicu. Zašto smo to uradili? Ne da vam pričamo neke bajke već da vam kažemo šta smo radili i šta ćemo raditi u narednom vremenskom periodu. 2004. godine kada ste mi dali poverenje 60 i nešto odsto, kao kandidat za gradonačelnika, nasledio sam pustoš od grada Jagodine. Sva javna preduzeća su bila blokirana. Budžet Jagodine je bio 3 miliona evra. Danas, budžet Jagodine je 37 miliona evra – poručio je Marković pred više od 6.000 pristalica.

Marković je podsetio da je nekadašnja vlast rasprodala sve fabrike i da je 20.000 ljudi ostalo bez posla.

- I šta se desilo? Turizam je veoma važna grana. Napravimo zološki vrt, prvi akva park u Srbiji, Muzej voštanih figura i počelo je u Jagodinu da dolazi između 200.000 i 250.000 građana iz drugih gradova. Danas u Jagodinu svake godine za vreme turističke sezone dolazi 500.000 ljudi iz cele Evrope – istakao je Marković i dodao:

- Kada vas priznaju stranci, 280 porodica se doselilo i došli da žive u našem gradu. 31 stan prodat je Rusima, Ukrajincima, Švajcarcima, Austrijancima i Francuzima. To je najbolji pokazatelj da su neki iz Evrope iz najrazvijenijih država izabrali Jagodinu, da žive u Jagodini, da im se deca školuju u Jagodini... To je veliko priznanje za naš grad.

Lider Jedinstvene Srbije podsetio je da kada su napravili i postigli uspeh u turizmu da mora da krene u Evropu i da vidi da se obezbede fabrike.

- Sami smo doveli 12 fabrika u naš grad. Sami!, bez ičije pomoći. To nije kraj. 20. decembra postavljamo kamen temeljac za najjaču nemačku fabriku u ekonomskom smislu, koja trenutno radi u Mađarskoj, a proizvodi medicinski materijal. Dolazi u Jagodinu. Seli se iz evropske države i dolazi u Jagodinu da otvori svoj pogon. Pozivam one koji su zainteresovani da rade u toj fabrici, kancelarija se otvara preko puta parkinga za taksi, da se prijavite. Idete na obuku u Mađarsku. Sve će biti plaćeno. Nismo hteli da otvaramo fabriku u izbornoj kampanji. Meni to ne treba, jer vi vrlo dobro znate da mi ne stajemo. Kada se završi glasanje, mi nećemo da slavimo iako ćemo da pobedimo, jer kada nešto slaviš onda je to iznenađenje. Ovo je nešto što se očekuje – istakao je Marković i dodao:

- I to nije kraj sa tom fabrikom. Do kraja 2024. godine biće otvoreno još tri fabrike. Da vam kažem šta ćemo tu da napravimo? Dečiji vrtić za one koji su zaposleni u industrijskoj zoni. Da kada idu na posao da ostave decu u vrtiću, da deca budu u vrtiću dok su roditelji na poslu. I biće frizerski salon za žene besplatan koje rade u tim fabrikama. A ja neću da koristim taj frizerski salon, pošto nemam potrebe – našalio se Marković na svoj račun.

- Kada je u pitanju selo sve smo uradili. Svaka ulica asfaltirana, napravili smo 30 i nešto domova kulture, 10 domova adaptirali i to sve do 2008. godine od para koje smo mi štedeli. Gospodin poljoprivredni proizvođač može sebe da naziva gospodinom u Jagodini, jer se vozite besplatno, ne plaćate autobusku kartu, imate bespaltne tezge, ne plaćate porez na poljoprivredno zemljište. Samo da se izborimo u parlamentu da zaustavimo uvoz poljoprivrednih proizvoda. Da sačuvamo poljoprivrednika – rekao je Marković.

A kada su u pitanju mladi ljudi i studenti, Marković je naglasio da svake godine vode minimum 1.000 studenata u Beč.

- Zašto? Da vide naši studenti kako njihove kolege žive i na koji način se školuju. Da idu na ekskurziju tri dana, a da se vrate u lepu državu koja se zove Srbija i u najlepši grad da se vrate koji se zove Jagodina. Da radite ovde, da stvarate porodice ovde u Jagodini. Kada sam kod putovanja preko 50.000 Jagodinaca je negde putovalo. Sve to o trošku donatora. Samo vaš grad u Srbiji prijavljuje donatore. U drugim gradovima nema donatora. One pare koje mi imamo na osnovu osam poslanika u parlamentu, te pare vraćamo onima koji pune budžet. I zato smo mi vodili iz preko 45 gradova lekare, poljoprivrednike, studente... sa nama kada smo putovali. Samo ove godine dva puta po 1.200 građana je bilo sa nama u Grčkoj, 300 studenata u Beču i 300 poljoprivrednih proizvođača koji su se vozili fijakerima da obiđu grad Beč. Gospodin poljoprivredni proizvođač – istakao je Marković i dodao da kada je u pitanju sport, Jagodina je jedini grad u Srbiji koji finansira sve sportske klubove.

- Od fudbala do šaha. Sve finansiramo. Jagodina je grad koji u proseku na osnovu broja stanovnika u Srbiji ima najviše sportskih klubova u svim sportskim disciplinama – rekao je Marković.

Marković ističe da uvek pita građane da li su zadovoljni njihovim radom od 2004. do 2023. godine i pozvao građane da podignu ruke oni koji su zadovoljni.

- Ima li protiv, nema, ima li uzdržanih, nema. Hvala! Znači, 6.000 Jagodinaca koji su ovde je zadovoljno. Ovaj uspeh ne bi mogli da postignemo bez najuglednijih ljudi u Srbiji, a to je u Jagodini – rekao je Marković i pozvao sve prisutne da daju jedan veliki aplauz za njegov tim.

- I da znate da se lekari neće baviti politikom, već će raditi svoj posao da leče naše građane. Želim da se zahvalim svojoj porodici. Ja sam večeras u punom sastavu, kao Real. Cela moja porodica je tu. Moram da se zahvalim još jednom dečkiću koji je kao član moje porodice, a to je Luka Dačić.

Marković je istakao da jedan čovek koga poznaje 30 godina, sa kojim se nikada nije posvađao i sa kojim nije posvađan oko funkcija, i čovek gde god da je otišao, kako je rekao lider JS-a, neka zemlja je povukla priznanje o nezavisnosti Kosova.

- A za razliku od njegovih bivših kolega gde su u povratku iz tih zemalja u Srbiju, po dve-tri zemlje više su priznavale nezavisno Kosovo. I ne samo to. On nijednu Novu godinu nije dočekao sa porodicom. Uvek je išao i obilazio sve, iako mu je rođendan 1. januara. Ja ti čestitam 1. januara rođendan Ivice, možete i vi da mu čestitate. I funkcija predsednika vlade nije prvi među jednakima, nije to parlament, nego najbolji u Srbiji je Ivica Dačić. On mora da bude premijer, to traže građani Srbije. Šta je još važno?, a to je da on neće dozvoliti da nam niko menja krštenicu i ličnu kartu. Nećemo dozvoliti ono što svako od vas misli, a to je da se dva muškarca drže za ruke u Srbiji. To neće moći u Srbiji. Ne da premijer Ivica Dačić i ja, to se ne rimuje, zato glasajte za broj 2, to se rimuje – poručio je Marković.