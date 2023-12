'KADA NAJAVIMO POVEĆANJE PLATA I PENZIJA, LJUDI ZNAJU DA ĆE BITI TAKO!' Vučić: Kampanja nam se svela na prikazivanje rezultata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovoga jutra govorio je o izbornoj kampanji, kao i svim drugim važnim i aktuelnim temama.

Predsednik Srbije govorio je o susretima koje je imao sa predsednikom UEFA Aleksanderom Čeferinom, suosnivačem kompanije Apple Stivom Voznijakom, italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, kao i predsedavajućim Uprave za izvršne poslove UAE i vlasnikom kluba Mančester Siti Haldunom al Mubarakom.

Poruka iz Brisela

- Ako su hteli da kažu da će Srbija morati da prihvati nezavisno Kosovo, ja kažem da neće. Možda nađu neke koji hoće, možda njihovi pobede. Jasno je kada vidite koje su strane plaćale pojedinim strankama, a kažu da nije za izbore nego za projekte. Nije mi prvi put da to slušam, stoti put to slušam. Ja sam emotivan čovek ali sam dovoljno jak mentalno, u glavi da što jače napadaju da ja više radim, da se snažnije borim, time me samo uveravaju u ono što mislim. To je da bi nagrdili Srbiju, da bi je razorili. Nama je potrebno jedinstvo politike, da politika koju vodimo bude jedna, potrebni su nam marljivi ljudi. Pozivam ljude da bude neka vrsta svečarskog raspoloženja, da izađu na izbore. Ako pobede naši politički protivnici mi ćemo čestitati odmah.

- Imaćemo dvostruko više glasova od svih njih. Od Srbije protiv nasilja, plus sve desničarske stranke koje pređu cenzus, plus SPS i to im neće biti dovoljno da čestitaju, eto da vidite koliko su fer. Neka nedelja bude praznik - zaključio je predsednik.

O vlasniku Mančester Sitija

- Halduni je jedan od najvažnijih ljudi iz okruženje šeika Muhameda. Iznenadio se sinoć povicima Kosovo Srbija, pričali smo i o tome. Pitao sam ga šta bi radio da je na mom mestu, o Beogradu na vodi, koliko će da promeni Beograd. Rekao mi je i da nastavimo sa digitalizacijom, sa superkompjuterima, da povećavamo kapacitete, da ulažemo u inžinjere, tehničke fakultete - otkrio je predsednik Vučić.

Najneizvesnije u Beogradu

- Mislim da će lista "Srbija protiv nasilja" imati između 22 i 23 odsto, mislim da će neke desničarske partije imati manje od toga što je napisano. Postoji mogućnost iznenađenja za tri liste, pitanje je na koju će stranu da ode to. Nemoguće je da pogrešite kada radite svaki dan, svaku promenu vidite, sve vidite i zato vam nisam slučajno rekao. Naši protivnici su, na njihovu žalost, a moju radost, izabrali pogrešnu taktiku, njihova sujeta je bila velika, taktika im se zasnivala na mržnji prema meni - rekao je predsednik.

- Najneizvesnije biće u Beogradu, oni su tu imali ogromnu prednost, mi smo uspeli potpuno da okrenemo, hoćemo li izdržati ili ne, biće važan svaki glas. Nadam se da će u Beogradu pobediti lista "Beograd ne sme da stane", dodao je on.

O platama i daljim ulaganjima

- Rekli smo da će prosečna plata biti 1.400 evra do kraja mandata, to znači da će u Beogradu biti preko 1.700 evra u tom trenutku. Kada najavimo povećanje plata i penzija, ljudi znaju da će biti tako - najavio je predsednik Vučić.

- Nama je EXPO prilika i velika želja da bukvalno izgradimo celu Srbiju. To su takve drastične promene. Voz od aerodroma do centra grada, pa do Obrenovca, imaćete kompletan prsten oko Beograda. Da konačno budemo evropski velegrad i metropola celog regiona. Na kraju će izaći gotovo 15 milijardi ulaganja, a finansiraćemo na različite načine. Nijednog sekunda nam stopa javnog duga neće preći 60 odsto - najavio je Vučić.

O izbornoj kampanji

- Obavljao sam sve državne poslove, zato nije bilo lako da se stigne, da se pomogne listi koju volim i koju podržavam svom snagom ali dao sam sve od sebe. Ovoga puta imali smo najbolju kampanju, svela se na prikazivanje rezultata - rekao je predsednik na početku.

Orban poslao pismo podrške

Premijer Mađarske Viktor Orban uputio je danas pismo podrške predsedniku Vučiću u kome mu je poručio da je Srbija prešla fantastičan razvojni put tokom njegovog mandata kao premijera, a potom i kao predsednika i da ga ne čudi što ga građani Srbije redovno nagrađuju svojim poverenjem.

- Imate ljude koji otvoreno navijaju za naše protivnike, to je reč pre svega u Prištini, Zagrebu, dok je jasno da će narod u Republici Srpskoj da podrži listu Srbija ne sme da stane, kao i narod u Crnoj Gori - dodao je Vučić.

Vučić je rekao da mu je, kada je bio na samitu COP u Dubaiju, jedan od čelnika EU rekao ne bi verovao koliko njih u ovom trenutku navija za njega, Vučića.

- Ja sam rekao neki smeju, neki ne smeju. Ali mislim da ljudi dobro razumeju šta je to što je Srbija uradila u prethodnom periodu - rekao je Vučić.

O saradnji sa MMF

- Od 2014. sarađujemo sa MMF, ne moramo, ali to je bio moj zahtev. Za nas više nije to saradnja da nam je potreban jeftin novac, sada prelazimo na saradnju iz predostrožnosti, kako se to kaže. Znam ja nas, čim imamo malo para, dajte da spiskamo sve. Kada imate MMF onda nema igre, sad ću da uzmem dve milijarde pa da podelim bilo kome. Svaki potez mora da odobri neko spolja, da bi mogli bilo šta da učinite. Imamo odlične rezultate posebno u fiskalnoj sferi, javne finansije su pod kontrolom, imamo pet milijardi na računu.

