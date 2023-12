SIMIĆ RASKRINKAO BRUTALNE ALEKSIĆEVE LAŽI O PLATAMA: Đilasov pulen ostao bez teksta

Đilasov pulen Miroslav Aleksić ponovo je u nedostatku dokaza pokušao da lažima napada političke protivnike, pa je tako optužio Igora Simića iz SNS-a da prima navodno šest plata, iako se na zvaničnnom sajtu Agencije za sprečavanje korupcije jasno kao dan vidi da Simić ukupno prima jednu platu!

Kada je raskrinkao Aleksićeve podmetačine, Simić mu je uputio ponudu: Ako utvrdite da postoji igde druga plata, spreman sam svega da se odreknem. A pošto to nije istina, Aleksić da se odrekne jedne od svojih plata u humanitarne svrhe!

Kada je shvatio da je uhvaćen u masnoj laži, Aleksić je brže bolje promenio temu!

Ovako je tekao razgovor:

Simić: Primam jednu platu i to je lako proverivo na zvaničnom sajtu Agencije za borbu protiv korupcije!

Aleksić: U skupštini Aljbina Kurtija primate platu.

Simić: Lažete, ostavka podneta u decembru prošle godine.

Aleksić: U PIO fondu primate platu, na fakultetima primate platu. Da li imate stan u Beogradu?

Simić: Ne, i to je lako proveriti… Molim vas da pričamo o činjenicama, ne da iznosite insinuacije. Apsolutno ne primam više plata i to je lako proverivo, niti sam primao niti primam. I evo sada javno na Medijskom servisu Srbije kažem ovako – ako postoji druga plata koju primam i oni to utvrde, ja sam spreman da se odreknem i nje i bilo koje druge. Ne šeste plate, druge! A ako to nije istina, gospodin Aleksić da se odrekne svoje jedne plate u korist bilo koje humanitarne organizacije. I evo, pozivam ga da to uradi – poručio je Simić.

Umesto da prizna da je masno slagao, Aleksić je brže bolje pobegao od teme!