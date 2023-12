Građani ulice Blagoja Jovovića dobili uličnu rasvetu nakon prijema u Centrali Srpske napredne stranke

Da je slogan Srpske napredne strane "Snaga je u ljudima" opravdan pokazao je i nedavni primer stanovnika ulice Blagoja Jovovića u Zemunu, kojima su upravo zaposlene u Centrali SNS-a na Novom Beogradu pomogle da reše problem sa uličnom rasvetom.

Nikola Stefanović koji ceo život stanuie u ovoj ulici javio se našoj redakciji sa željom da za njihov slučaj svi čuju.

-U ulici Blagoja Jovovića u Zemunu izvadjene su ulične bandere sa namerom da budu zamenjene, ali se to nije dogodilo i nama koji ovde živimo to ie predstavljalo veliki problem. Rupe su bile nebezbedne i opasne za starije i decu pogotovo, a nije bilo prijatno ni ostalima uveče kada padne mrak ceo kraj je bio bez svetla- navodi Stefanović. Prema niegovim rečima, gradjani iz ove ulice par meseci obijali su pragove institucija, od EDB-a, do opštine, komunalnih službi i svuda su nailazili na odgovor da je neko drugi nadležan.

- Muka me je naterala da zakucam na vrata Srpske napredne stranke u njihovoj Centrali u ul. Palmira Toljatija 2, na Novom Beogradu. Tamo su me primile dve žene koje su se maksimalno angažovale da se naš problem reši i ovom prilikom ja im se zahvaljujem u ime svih ljudi koji žive u ulici Blagoja Jovovića. Njihova imena su Aleksandra Pavićević, koja je i član IO i GO stranke, i njena koleginica Jelena Savić i one rade na prijemu gradjana i primer su kako se razgovara sa strankama i brine o običnim, malim ljudima - kaže Stefanović.

Savićeva i Pavićevićeva su odmah stupile u kontakt sa direktorem JP Javna Rasveta, Aleksandrom Cincarem i ustanovljeno je da su zahtev i briga gradjana opravdani.

Postavljeno je šest novih uličnih bandera i stanovnici ovog dela Zemuna rešili su višemesečni problem sa uličnom rasvetom.

- Snaga je zaista u ljudima i ako su ljudi profesionalci i rade svoj posao kao ove dve gospodje, ja sam siguran Srbija ne da neće stati nego ćemo samo ići napred- zakljucuje Stefanović.

