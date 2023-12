PREDSEDNIK SRPSKE LIGE POZVAO GRAĐANE DA GLASAJU ZA LISTU BROJ 1! Đurđev: Verujem da će 'Srbija ne sme da stane' odneti ubedljivu pobedu

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev pozvao je građane Srbije da u nedelju 17. decembra na izborima glasaju za listu broj 1 „Srbija ne sme da stane“.

Đurđev je rekao da se dugo radilo na patološkoj mržnji i negativnom narativu prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Mislim da je to ključni element ove kampanje, gde se praktično sve svelo na napad na jednu političku figuru na predsednika Republike Aleksandra Vučića, ujedno na čoveka sa najvećim političkim rejtingom. Daleko većim nego što ima i partija koju je donedavno vodio. On je svakako taj zamajac koji će koaliciji koja nosi naziv „Srbija ne sme da stane“ pod rednim brojem 1 da omogući pobedu na ovim izborima 17. decembra. Pozivam sve da u nedelju izađu na izbore i glasaju za listu broj 1, iz više razloga. Ono što je po meni ključan razlog jeste to što to nije prazna priča, nisu samo neka lepa obećanja kako bi se dodvorili glasačima. Iza ove koalicije koju predvodi predsednik Vučić stoji već 10 godina vlasti. Videli ste da je sve ono što je ranije rečeno da će se uraditi da je to i uraženo, sprovedeno ili je blizu okončanje tih projekata – rekao je za Informer TV Đurđev za koji je podsetio i na bolnice koje nekada nisu ni postojale, a koje su danas izgrađane.

- I to ne samo u većim gradovima, već i u manjim. Imamo brzu prugu između Beograda i Novog Sada, ali već od naredne godine će nas spojiti sa Evropskom unijom, odnosno sa prestonicom Mađarske, a onda dalje prema Austiji, Nemačkoj... Mislim da je to izuzetno važno kako bi naši ljudi iz dijaspore, a ima ih izuzetno puno u Austriji i Nemačkoj, na što brži mogući način dolazili ovde u svoj zavičaj i ostvarivali sve one životne ciljeve koje su želeli, ali do pojave ovih novih puteva i pruga to je bilo daleko komplikovanije. Zbog čega je napad na predsednika isključiv, zato što je on nosilac rejtinga ove koalicije. Ukoliko se njegov rejting okrenji, time bi bili slabiji rezultati. Verujem da su građani Srbije politički pismeni, da su iskusni i životno, da mogu da prepoznaju te medijske napade od neke dobronamerne i zdrave kritike, koja je uvek dobrodošla, ali mi je ne vidimo u ovom trenutku od strane konkurencije da je tu išta dobronamerno.

Đurđev ističe i da ne vidimo nijednu kritiku prema projektima koji su od životne važnosti naših građana.

- Prosto vidimo samo neke afere. Neko najgore političko licemerje da ljudi koji najmanje upražnjavaju moral u svakodnevnom životu, najviše se na taj moral pozivaju. Opozicija je u svom ovom predizbornom aktivizmu, porukama, spotovima... producirala, snimila i objavila jedini politički sadržaj koji je vulgarnog karaktera. To je praktično sve ono što oni imaju da ponude. Kasnije su pokušali da to spinuju, da iza toga stoji neko drugi – kazao je Đurđev i naglasio da većinska Srbija nije moralno izopačena, i da su većinski ljudi zdravomisleći.

Predsednik Srpske lige je naglasio da ljudi u Srbiji uvek gledaju ko ima neki politički rezultat da bi se tako opredelili.

- Ukoliko se za političku ponudu nudi neko ko je ranije bio deceniju na vlasti, a nije uspeo da sprovede ništa od ovoga što je ova vlast sprovela na čelu sa predsednikom Vučićem. Tu je razlika ogromna. Ono što je negde zaista problem u državi je nešto za šta nije kriva vlast. Ako je u pitanju inflacija ona je uvezena zbog sukoba u svetu. Ekonomsko stanje trpe ljudi u svetu i tako se ona reflektuje i na nas. Ali građani Srbije znaju da opozicioni lideri ne bi mogli da izdrže ni nedelju dana u tim uslovima u kojima je ova vlast uspela i da se iznese sa izazovom korone, i da iznese ovaj izazov poskupljenja cene energenata uslovljen ratom i sukobom u Ukrajini... – istakao je Đurđev i dodao da veruje da će listu „Srbija ne sme da stane“ odneti ubedljivu pobedu i bez obzira na sve ove spoljašnje probleme sa kojima se suočavamo i bez obzira na podšku koju opozicija ima od strane pojedinih zapadnih centara moći ne bi li oslabili Srbiju.

Kako je rekao Đurđev, sigurno jedan deo opozicije neće prihvatiti rezultate koji će se objaviti, ali treba videti kompletnu sliku, a kompletna slika je, ističe on, malo kompleksnija.

- Ne bih se usudio pošto nisam prorok da to predviđam, ali već sada vidimo najave određenih političkih lidera iz opozicije koji već sada najavljuju da neće priznati rezultate. Da će doći do nekih većih neregularnosti i što je takođe vrlo neozbiljno, ali mi imamo tu žalost da na našoj političkoj sceni se takmiče neozbiljni ljudi, neodgovorni ljudi prema državi. Oni su u stanju da zarad nekog ličnog ćara, interesa dovedu u pitanje i stabilnost države i životni standard građana... – rekao je Đurđev i dodao da pomirljivi tonovi dolaze iz redova vladajuće koalicije i da nikoga nisu etiketirali od strane opozicije.

Đurđev je uveren da će građani tu zrelost i ozbiljnost nagraditi glasovima.

Prema njegovim rečima, on kod opozicije nije osetio iskrenost niti bilo šta što je dobronamerno prema državi i prema građanima.