Dimitrijević: U toku predizborna tišina, sve spremno za glasanje u nedelju

Sve je spremno za održavanje izbora, izjavio je danas predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević i podsetio da je u toku predizborna tišina koja će trajati do nedelje u 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta.

On je za Javni servis pojasnio da se u vreme predizborne tišine na javnim skupovima, u elektronskim i štampanim medijima ne smeju objavljivati procene rezultata izbora, javno predstavljati kandidati za narodne poslanike, njihovi programi i slično.

Prema njegovim rečima ovo se odnosi i na portale koji su registrovani kao mediji.

Govoreći o izborima u nedelju, rekao je da je sve spremno za njihovo održavanje, a da članovi biračkih odbora imaju rok do danas da preuzmu celokupan izborni materijal.

"U nedelju će biti otvorena 8.273 biračka mesta, od čega će 29 biračkih mesta biti otvoreno u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a 81 biračko mesto u inostranstvu i to u 35 država, što je rekordan broj država u kojima će se glasati", rekao je on.

Dimitrijević je naveo da će se, zbog vremenske razlike, u četiri zemlje, a to su Velika Britanija, Portugal, SAD i Kanada, moći glasati već sutra, a u ostalim zemljama u nedelju, s tim što se rezultati glasanja na biračkim mestima u tim zemljama neće saopštavati do zatvaranja biračkih mesta u Srbiji.

"Nepokretnima i bolesnima biće omogućeno da glasaju, pa svi koji imaju osobe sa invaliditetom ili koje imaju neku tešku bolest, mogu da se već od danas pa do nedelje do 11 časova prijave svojim opštinskim izbornim komisijama. U tročlanoj komisiji, koja izlazi na teren biće predstavnici lokalnog biračkog odbora od kojih je najmanje jedan predstavnik opozicije", rekao je on.

Dodao je da će izbore posmatrati 5.587 domaćih i stranih posmatrača, što je najveći broj do sada, od čega devet iz domaćih udruženja i 25 posmatrača udruženja iz inostranstva,

Istakao je da su u Republičkoj izbornoj komisiji predstavnici svih parlamentarnih stranaka, kao i predstavnici svih proglašenih izbornih lista.

Prema njegovim rečima rok za proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora je 96 sati od poslednjeg dobijenog zbirnog rezultata.

Rok za formiranje Narodne skupštine je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata, dok je rok za formiranje nove vlade 90 dana od formiranja Narodne skupštine.