Prvo obraćanje RIK-a: Biračka mesta otvorena u 7 časova, sve protiče regularno, dva birališta premeštena, evo šta je razlog! (FOTO)

Republička izborna komisija (RIK) održala je konferenciju za medije u 8 časova na kojoj je Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije RIK, izjavio da su sva biračka mesta otvorena u 7 časova i da sve protiče regularno. On je dodao da su samo na na dva biračka mesta, u Žitorađu i Somboru, dogodile izmene.

- Danas u Srbiji se održavaju izbori za narodne poslanike. Pravo glas ostvaruje 6.500.666 birača. Birački odbori su došli 1 sat pre otvaranja biračkog mesta koji su otvoreni na vreme, u 7 časova ujutru. Jedino 2 biračka mesta, imamo informacije, to su neke sitne stvari, u Žitorađu biračko mesto 27 je promenjeno sedište biračkog mesta jer nije bilo struje kao i u Somboru na biračkim mestima 31 i 33 prebačena su u drugu prostoriju s obzirom da je pukla cev - rekao je Dimitrijević.

On je napomenuo da birač može da glasa samo na mestu gde je upisan na biračkom spisku.

- Glasanje će trajati od 7 časova do 20 časova. Podsećam organe za sprovođenje izbora da su dužni da sprovode red, da svoj posao rade savesno i odgovorno. Na snazi je izborna tišina koja će trajati danas do zatvaranja biračkih mesta. Svim biračkim odborima želim uspešni rad, proglašenim izbornim listama puno uspeha - rekao je on.

Na pitanje novinara da li su zabeležili neke neregularnosti na izbornim mestima od jutros i da li će moći da se glasa posle 20 časova, Dimitrijević je odgovorio da nisu prijavljene bilo kakve nepravilnosti prilikom otvaranja biračkih mesta.

- Nadležne službe će biti u obavezi da vode računa da li je ili će biti problema na biračkim mestima i o tome obaveštavati RIK. Što se tiče glasanja nakon zatvaranja, ono je regulisano zakonom. Moguće je da dođe do prekida, ako je trajalo duže od sat vremena, produžiće se za onoliko koliko je prekid trajao - rekao je on.

Podsetimo, izbori 2023 održavaju se nešto više od godinu i po dana od prethodnih parlamentarnih, gradskih i predsedničkih izbora, koji su održani 3. aprila 2022. godine. Prema podacima Republičke izborne komisije (RIK) konačan broj birača sa pravom glasa na parlamentarnim izborima je 6.500.666.