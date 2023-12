RIK: Do 16 sati glasalo 42,36 odsto od ukupnog broja upisanih birača

Republička izborna komisija održala je Petu redovnu konferenciju za medije 17. decembra 2023. godine, u 17.05 časova. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević objavio je da je do 16.00 časova na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, glasalo 42,36% od ukupnog broja upisanih birača. Na teritoriji Vojvodine glasalo je 41,87% birača, na teritoriji Šumadije i Zapadne Srbije 42,43%, u regionu Južne i Istočne Srbije 42,64%, i na teritoriji Beogradskog regiona 42,88% birača.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da na teritoriji južne srpske pokrajine privremene institucije, na čelu sa Aljbin Kurtijem, nisu ni ovoga puta dozvolile da građani Srbije glasaju tamo gde i žive, pa je, kako bi im se omogućilo to pravo, Republička izborna komisija organizovala glasanje na 51 biračkom mestu blizu aministrativne linije sa AP Kosovo i Metohija, i to u Vranju, Raškoj, Tutinu i Kuršumliji. Prema evidenciji izlaznosti birača sa svakog biračkog mesta, koje su Republičkoj izbornoj komisiji dostavili koordinatori za AP Kosovo i Metohija, do 16.00 časova pravo glasa iskoristilo je preko 18.500 birača.

Predsednik Republičke izborne komisije istakao je da se glasanje nesmetano odvija na svim biračkim mestima i da RIK ulaže pun napor kako bi sve prijavljene nepravilnosti bile proverene. „Važno je da se o svim tvrdnjama koje se tiču mogućih neregularnosti na biračkim mestima, obavezno obaveste nadležni organi, policija, ali i tužilaštvo“, rekao je Dimitrijević.

Posebno se osvrnuo na maliciozne tvrdnje koje su plasirane na društvenim mrežama, a koje se tiču navodnog namernog isključenja struje na četiri biračka mesta u Beogradu u cilju, kako je insinuirano, sabotaže izbornog procesa. Dimitrijević je naglasio da je, nakon promptne provere, utvrđeno da one nemaju osnova, odnosno da su - potpuno netačne.