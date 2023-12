'VERUJEM U UBEDLJIVU POBEDU' Vučić: Politika liste 'Srbija ne sme da stane' je garant uspeha i progresa naše zemlje (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je kako očekuje veoma dobru izlaznost na izborima i da veruje u ubedljivu pobedu, jer je uveren, kako je rekao, da je politika liste "Srbija ne sme da stane" garant uspeha i progresa naše zemlje.

- Očekujem veoma dobru izlaznost i mi smo napravili malo gužvu ovde veću nego što bi inače bila, ali očekujem dobru izlaznost i očekujem ubedljivu pobedu. Nadam se da će se svi akteri izborne utakmice na racionalan, odgovoran i ozbiljan način ponašati, iako nisam siguran u to, ali očekujem da Srbija u narednom periodu ima mnogo važnih poslova, mnogo toga što mora da uradi. Kada kažem ubedljivu pobedu verujem da će lista "Srbija ne sme da stane" biti blizu apsolutne većine ili će imati apsolutnu većinu. Mislim da je to važan zadatak, da je to važan uslov da bi Srbija nastavila putem prosperiteta i uspeha - rekao je Vučić i dodao:

- Da sačekamo rezultate izbora. Kod nas najviše, inače, ljudi vole da govore da sam protiv nekoga ili da nešto loše kažu o nekome. Nemam potrebu za tim. Verujem da su ljudi prepoznali, a uveren sam da je ona politika koja je garant nastavka uspeha i progresa Srbije, to je politika liste "Srbija ne sme da stane" - istakao je Vučić.

Novinarka iz Hrvatske krenula je sa provokacijama

- Nemamo mi u koaliciji gospodina Šešelja i nećemo ga imati. Mi smo to već rekli. Ovi drugi žele da imaju ljotićevce u koaliciji. Mi ne želimo. Mi smo o tome već govorili - jasan je bio predsednik Srbije.

Predsednik Vučić govorio je i našem narodu sa KiM i zahvalio im se na svoj ljubavi koju pokazuju prema svojoj otadžbini i što poštuju povelju UN i Rezoluciju 1244 UN.

- Zahvalan sam našem narodu, našim ljudima sa Kosova i Metohije. Video sam da su od jutros gužve svuda u centralnoj Srbiji, na mestima gde oni glasaju. Hvala im na ljubavi koju pokazuju prema svojoj otadžbini i što jasno i nedvosmisleno poštuju povelju UN i Rezoluciju 1244 UN. Neće biti lako, niti je bilo lako, niti će biti, niti želim da dajem lažna obećanja bilo kome, ali ponašaćemo se odgovorno i čuvaćemo svoju otadžbinu - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije govorio je i o kršenju izborne tišine.

- Kršili su je brutalno, ali to su radili svaki put. To vam je uvek izraz nemoći i pokušaj da uvek nekog za nešto okrivite za sopstvene neuspehe. Tako da, naslušaćemo se toga danas i narednih dana. Na kraju rezultat će biti onakav kakav narod želi i onakav kakav će narod danas na biračkim mestima da pokaže - naglasio je Vučić i dodao hrvatskim novinarima koji su ga provocirali da će još dugo ostati predsednik Srbije na njihovu sreću.

- Na sreću vas Hrvata dugo ću ostati predsednik Srbije - rekao je Vučić i dodao hrvatskim novinarima:

- Navalili ste, nervozni ste nešto, ima razloga da budete nervozni zato što ću još četiri godine da budem predsednik Srbije pošto ćemo danas ubedljivo da pobedimo - jasan je bio predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da je politika liste "Srbija ne sme da stane" jedina iznosila plan razvoja, program, ideje i da će ljudi na kraju da glasaju u skladu sa interesima svojih porodica i u skladu sa interesima svoje zemlje.

- Neću takav rečnik da koristim. Za mene je važno da je svako imao priliku da izgovori. Meni se čini da je lista "Srbija ne sme da stane" imala politiku da i da je jedina iznosila program, planove razvoja, govorila šta su stvarne ideje šta je ono šta će da učini, a neki drugi su imali negativnu kampanju. Od toga da su mi objašnjavali ko mi je otac, da su mi objašnjavali kakva mi je majka, da su mi saopštavali da mi sin nije sin, pošto to oni valjda bolje znaju i sve ono što u civilizovanom svetu baš i nije normalno i uobičajeno, ali verujem da će ljudi na kraju da glasaju u skladu sa interesima svojih porodica i u skladu sa interesima svoje zemlje. Mislim da je to na kraju krajeva najvažnije. Ja verujem u ubedljivu pobedu, baš onako kako je svaka lista i zaslužila - zaključio je predsednik Srbije.

