'STVARNO NEMAM DILEMU KO ĆE POBEDITI' Tanasković: Očekujem da će građani pravilno odlučiti gde Srbija treba da ide

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i funkcionerka Srpske napredne stranke (SNS) Jelena Tanasković izjavila je da očekuje da će glasanje proteći u demokratskom duhu i da će građani pravilno odlučiti gde Srbija treba da ide i šta je pravi put za zemlju.

Tanasković je, nakon što je obavila glasačku dužnost na biračkom mestu 11 na Voždovcu, rekla da nema dilemu kada je reč o pobedniku izbora i da je, što se nje tiče, to definitivno lista broj 1, jer, kako je naglasila, "Srbija ne sme da stane".

- Znam šta smo uradili, znam koliko smo radili predano, znam koliko smo se potrudili i znam šta je plan gde idemo i gde vodimo u 2027. godini. Tako da ja stvarno nemam dilemu ko će pobediti - rekla je Tanasković.

Ona je naglasila da je Srbija, kada je reč o poljoprivredi, grani koja je od strateškog značaja za našu zemlju, dosta uradila i da sada imamo budžet od 115 milijardi i on nikada nije bio veći, dok je za sledeću godinu opredeljeno čak 119 milijardi dinara.

- Pojačali smo i unapredili sistem administracije, pa naši poljoprivrednici sada svoje subvencije dobijaju u roku od mesec dana od kada se zatvori javni poziv, što mislim da je velika stvar za njih. Drugo, oni sada imaju poznate stvari unapred i znaju na šta mogu da računaju, a to je pored iznosa, koji, ponavljam, nikad nije bio veći, izuzetno bitna i velika stvar za same poljoprivrednike jer mogu da planiraju - rekla je Tanasković i dodala da je fokus stavljen i na uvećanje stočnog fonda, kao i na subvencije po hektaru.

Ona je naglasila da se SNS zalaže za svaku granu poljoprivrede podjednako, odnosno i za stočarstvo i za ratarstvo, kao i za povrtarstvo i voćarstvo.

- Svaka grana je podjednako obuhvaćena i niko od poljoprivrednika, ko god se bavi bilo kakvom proizvodnjom, neće ostati oštećen. Svako će targetirano dobiti onu subvenciju koja njemu treba kako bi on poboljšao svoju proizvodnju i mislim da je to ključ svega. Mi hoćemo da obuhvatimo svaku poljoprivrednu granu i to i radimo, a na kraju krajeva to dokazuju i rezultati - kazala je Tanasković.

Prema njenim rečima, poljoprivredni proizvođač mora da bude zadovoljan da bi mogao da se bavi tim "teškim" poslom, koji zahteva rad 365 dana u godini, 24 sata.

- Ministarstvo poljoprivrede se fokusira na primarnog proizvođača i ja se iskreno nadam da će ih iz godine u godinu biti sve više, a da oni koji su danas tu će iz godine u godinu povećavati svoj obim proizvodnje i ja im to želim od srca - poručila je ona.