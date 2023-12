Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o rezultatima izbora.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najpre dobio gromoglasan aplauz, a onda se obratio prisutnima.

Vučić je rekao da je u Beogradu nesumnjivo najviše glasova osvojila lista "Srbija ne sme da stane".

- Postoje izbori o kojima niko nije govorio večeras. U izborima za Pokrajinsku skupštinu Vojvodine od 120 poslanika ubedljiva apsolutna većina je na listi "Srbija ne sme da stane" - imaćemo između 67 i 69 poslanika. Drugoplasirana je Srbija protiv nasilje 28-29 (značajno više nego dvostruko manje), trećeplasirana SVM 9 mandata, SPS sa 7 mandata, koalicija NADA sa 6 i Ruska stranka sa 1 mandatom - izjavio je Vučić.

Srbija ne sme da stane ima 84 od 120 poslanika sa SVM i eventualno SPS, kazao je on.

Kada su u pitanju glasovi sa Kosova i Metohije, lista Srbija ne sme da stane ima 74,2% na Kosovu i Metohiji, a lista Srbija protiv nasilja tek nešto više od 5 odsto, kaže Vučić.

Na osnovu uzorka od 76% za Republiku Srbiju (mogućnost promene za +-1% kod velikih stranaka), ne uračunavajući KiM, stvari su takve da Srbija ne sme da stane 46,5%, Srbija protiv nasilja 23,5, SPS 6,5%, NADA 4,9%, Nestorović 4,7% i SVM 1,9% (6 ili 5 mandata), saopštio je on.

Jedna lista Srbija ne sme da stane imaće apsolutnu većinu u parlamentu, saopštio je Vučić.

- Nijedno biračko mesto još nismo videli u kojoj je lista Srbija ne sme da stane dobila manji broj glasova nego na prethodnim izborima - kazao je Vučić.

Kad su u pitanju izbori za Beograd, 38,5 osvojila je lista Srbija ne sme da stane.

Kad su u pitanju izbori za Beograd, 38,5 osvojila je lista Srbija ne sme da stane, 35% Srbija protiv nasilja, slede NADA 6%, SPS 5,4% i 5,1 Nestorović, saopštio je on.

Kaže da nije sigurno ko će formirati vlast u Beogradu, a to zavisi od Nestorovića (6 mandata) i od DVERI koje mogu da pređu cenzus (trenutno na 2,8%).

Ipak, ističe da je uveren da će gradonačelnik biti Aleksandar Šapić.

- Za nas je važno da ujedinimo narod i ljude, ko god bude formirao većinu u Beogradu - kazao je Vučić.

- Apsolutna pobeda zbog koje sam izuzetno srećan, mi smo na dnevnom nivou radili istraživanja, nikoga nismo lagali, naprotiv, i znamo šta smo uradili u prethodnom periodu, znamo s akoliko muka ćemo da se suočimo, ko god bude vladao u Beogradu, da ujedinimo ljude, da ti ljudi znaju da želimo da učinimo dobro - rekao je predsednik.

Kaže da su pokušali da mu objasne da su njegove komšije njegovi kumovi, a da su ga posebno zabolele pretnje ljudima iz Republike Srpske.

- Skoro nikakve promene nema u stvarnom broju glasova, to su bile zastrašujuće pretnje. Napadate ih zbog lažnog biračkog mesta. Ceo naš narod ste osudili. Nema laži kojima se nisu služili - kazao je on.

Predsednik ističe da je danas bio angažovan prevoz za mnoge, od majki do starijih žena.

- To je posao političkih stranaka, kakve to veze ima sa biračkim mestom? Važnije je za budućnost Srbije jeste da ćemo morati sebe da menjamo, i mnogo više nego ranije da sklonimo bahate i arogantne ljude koji neće da razgovaraju sa narodom - kaže on.

Vučić kaže da će mnogo više morati da se brine o običnom narodu.

- Biće teških stvari i teških pregovora. Ali ćemo uvek čuvati Kosovo i Metohiju kao deo Srbije - rekao je predsednik.

Vučić kaže da mnogi misle da je vreme da dođu na vlast zato što su tako odlučili.

- To nikada nije razlog. Neko može biti dugo na vlasti, ako dobro vlada. Ali morate da vodite drugačiju kampanju, a našim političkim protivnicima da se zahvalim, pošto su izabrali najgori mogući put. To da ih naučim kao politički veteran - kaže Vučić.

Najavio je i da će sledeći izbori biti 2027. godine - predsednički, parlamentarni, beogradski, pokrajinski...

Imate do 2027. godine dovoljno vremena da naučite, poručio je predsednik političkim protivnicima.

- Čestitam vam na broju glasova. I to ne govorim ironično. Izbore ćemo imati 2027. godine, i hajde da pokušamo da vodimo zemlju napred. Želim da se zahvalim našem narodu iz celog regiona, i nacionalnim manjinama naravno. Želim da se zahvalim i Bošnjacima, imali smo apsolutnu većinu u Novom Pazaru i Mađarima - rekao je predsednik.

On ističe da već od sutra mora da se krene sa ozbiljnim poslom i državi, pošto je dva meseca "izgubljeno" u kampanji.

Na pitanje sa kojom koalicijom bi lista Srbija ne sme da stane sarađivala, kaže da ne želi o tome trenutno da razgovara.

- Mnogi su se smejali dan, tri ili pet pre izbora, kada sam rekao da ćemo imati apsolutnu većinu. Svuda sam to govorio, i na mitinzima, i na televizijama, i to se ostvarilo. A za koalicije je važno da pitate neke druge - kaže on.

Vučić dodaje da će ostati Ana, Siniša, Miloš i Darko, i da novinari mogu da pričaju o tome sa njima.

Na pitanje o prljavoj kampanji, on kaže da nikada nije bilo situacije da nema nijednog fizičkog incidenta.

- Osim ružnog slučaja u Odžacima gde su napadnuti predstavnici CRTE. I odmah su uhapšeni napadači. Mi smo obično imali 20 odsto više prijava na prethodnim izborima - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da su neki ljudi lagali i sebe i svoje pristalice.

- Proglasili bi pobedu, ali kako da to urade, kada nemaju 2 ili 3 odsto zaostatka, već 25 odsto zaostatka. Da budem iskren ja sam ponosan na našu kampanju. Nikome nismo pomenuli ni oca ni majku, ni dete ni baku, ni suprugu ni supruga. To su radili neki drugi. Sve vreme su to radili, i zato nisu dobili više glasova - ističe on.

Predsednik je rekao da je prezadovoljan načinom na koji je vođena kampanja.

- Samo smo upoređivali ono što su govorili pre godinu dana, i sada - kaže on, a potom je zamolio jednu osobu koja je razgovarala telefonom da napusti prostoriju.

Na pitanje "Novosti", Vučić kaže da je narod poručio svima sve što ima.

- Mi ćemo da vodimo politiku stabilnosti, odgovornosti i daljeg napretka naše zemlje - kazao je Vučić.

