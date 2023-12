ŠAPIĆ OBJAVIO NAJNOVIJE REZULTATE ZA BEOGRAD: Dobili smo oko 39 procenata

Kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić na listi Beograd ne sme da stane Aleksandar Šapić izjavio je večeras da je ta lista na beogradskim izborima dobila između 38,7 i 39 procenata, a "Srbija protiv nasilja" između 32,7 i 33,1 odsto.

Šapić je rekao na konferenciji u izbornom štabu naprednjaka da se ti podaci odnose na 58-59 obrađenih biračkih mesta.

"Znači otprilike je razlika pet procenata u ovom momentu, procene su da to može da ide dole do četiri i gore do 5,5. Znači razlika u svakom slučaju neće biti manja od četiri procenta kada se bude završio izborni proces", istakao je Šapić.

Kazao je da je treća NADA na između 5,7 i šest procenata, četvrti je Nestorović sa oko 5,4 odsto odnosno između 5,2 i 5,6 odsto.

I poslednji je SPS od onih koji prolaze u gradsku skupštinu i oni su na oko pet procenata.

"Kada se to u ovom momentu pretvori u mandate, mi smo 48 ili 49", rekao je Šapić.