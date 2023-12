Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević dao je prvi intervju za Informer TV nakon održanih izbora u kojem je čestitao građanima i istakao da su veoma ponosni na izborni rezultat.

Najteže ćete srušiti najčvršću tvrđavu

- Ostajemo smireni i racionalni, jer smo svesni odgovornosti koja nas čeka. To je uvek festival demokratije, da građani daju svoj sud. Ali, nismo euforični, smireni smo, racionalni, ne potiskujući emocije. Svesni smo da i kada pobeđujemo da treba da pokažemo dozu ozbiljnosti. Najveća zasluga ide Aleksandru Vučiću koji je učestvovao u kampanji sa nama i u svojim razgovorima sa medijima nosio pobedničku energiju. Na njemu je bio najveći teret zbog količine napada kojima je bio izložen. Mislim da je opozicija napravila veliku grešku, jer je kampanju zasnovala na mržnji prema Vučiću. Oni su opsednuti. Najteže ćete da srušite tu najtvrđu tvrđavu. Oni hoće da pokažu da se ne boje. Iz kukavičluka imaju potrebu da opsuju Vučića. Što se na kraju vrlo malo vrednuje ili se uopšte ne vrednuje- naglasio je lider SNS.

Ljudima se ogadio naziv te liste

On je ponovio da nije video politički program ili ideju opozicije te da je Đilas apokalipse propadanja Srbije.

- Ljudi analiziraju i upoređuju kakva je Srbija bila do 2012. naravno ima i novih generacija koje glasaju,pa ne znaju šta smo preživeli. Mislim da se ljudima ogadio sam naziv te liste, da vi zloupotrebite jednu od najvećih tragedija na Vračaru i u Duboni i da vam to bude platforma za izbore, to nikada nismo imali da mu je to alatka da se domogne fotelje, budžeta ili privilegije, kako oni vide vlast. Svaka nesreća koja nama može da se desi za njih je šansa da budu bliži povratku na vlast. To do sada nismo imali. Naravno da opozicija kritikuje i ima drugačiji ugao gledanja, to je njihova obaveza. Da neko zloupotrebljava nesreću, to nismo imali. Nama zameraju što je Aleksandar Vučić učestvovao u kampanji. Pa, mi se njega ne stidimo. Ja sam ponosan što je on sa nama. On je politički stariji i iskusniji, to je prednost, a ne nedostatak. Oni su osvojili ozbiljan broj glasova, ne potcenjujemo taj rezultat. Mislim da im je najveći poraz Grad Beograd, dobili su rezultat koji nisu očekivali. Mnogo sam ponosan na činjenicu da je naša lista u Beogradu ima četiri ili pet posto prednosti. Ima legitimitet da napravi većinu u Skupštini Grada Beograda. Očekujemo da Šapić bude opet gradonačelnik i spremni smo da razgovaramo sa svima koji ne žele da Beograd stane. A republika i pokrajina, teško da će to neko opet moći da ostvari.

Ko bude pokušao da vrši nasilje za to postoji zakon i pravne norme

Vučević se nada da će nova vlada imati pun mandat da radi, da naredne četiri godine bude odgovorna za Srbiju.

- Svi moraju da razumeju da naredne četiri godine svi mogu samo da vežbaju za izbore 2027. godine. Biće puno izazova, ali tražimo kao lista tražimo pun mandat za naredne četiri godine. Ne treba da završimo sa izborom vlade. Mislim da je proteklo mirnije nego što smo ikada imali, uz svu pompu koju su poneki pokušali da naprave. Naš narod je ozbiljan, greše oni koji ga potcene. Narod razume šta je država. Nema narod šta da strahuje, institucije rade. Svako mora da poštuje izbornu volju građana, ona se ne može menjati na trgu, mostu, a pogotovo ne nasiljem. Prethodnih 6,7 godina imaju skupove, proteste, u različitim formatima, samo da dođu na vlast mimo izborne volje građana. Svako mora da poštuje građane Srbije. Ko bude pokušao da vrši nasilje za to postoji zakon i pravne norme, kao i sankcije. Moja poruka je da se niko ne igra sa državom i narodom, nema poništavanja izborne volje građana, jer to vodi u anarhiju. Srbija je odgovorna i pravna država, pravo važi za sve- i one u poziciji i one u opoziciji.

Radujem se izazovima koji su pred nama

Čeka nas, već od danas, dalji rad i borba i zalaganje za rast plata i penzija, za čuvanje mira i slobode za narod, najavio je Vučević.

- Čeka nas borba za sve nacionalne interese Srbije i našeg naroda gde god da žive. Srbija nema dana i sata za bacanje. U prošlom veku smo imali šest ratova, dva svetska pa sve do NATO agresije 1999. godine. Verujem da ćemo imati snage da mudro donosimo odluke ne stideći se emocija. Da će biti lako neće, zato su nam i dali većinsko poverenje, da su tu propoznali i ideju, odgovornost, prepoznaju taj tim koji će se boriti. Mi moramo da uvažimo i budemo odgovorni za one koji su glasali za druge. To je zadatak da se narod ujedini. Radujem se izazovima koji su pred nama. Nikada ne možemo da kažemo da smo sve završili ili rešili, to je nemoguće.

Bio sam siguran u pobedu u Beogradu

On je naglasio da nije očekivao da će lista Nestorovića dobiti taj broj glasova, ali i otkrio da je predsednik Aleksandar Vučić očekivao.

- Očekivao sam bolji rezultat SPS. Bio sam siguran u pobedu u Beogradu, za Vojvodinu sam bio siguran da će biti ubedljiva. Nekima se na desnici obila kampanja koju su vodili prethodnih godina. Biće interesantan njihov odnos prema Nestoroviću. Đilasova grupacija ga je za vreme korone nazivala šarlatanom i prevarantom, u narednih 48 sati ćemo videti da on i nije tako loš i da treba da bude u njihovom demokratskom bloku. Zamislite da svoju državu zovete zverinjak i odete u Zagreb i to kažete. Kada bih tako nešto uradio doživeo bih to kao svoju ličnu propast. Nemaju oni odnos prema Srbiji, oni misle da su elita i da imaju pravo da upravljaju narodom. Stramota me je šta je juče izgovoreno za Srbe sa KiM i iz Republike Srpske. To je za psihijatre, taj nivo autošovinizma. Kao da je 1945. da će da uzmu 1.000 stanova u Beogradu. E kad to sve uradimo, onda će da procveta demokratija. Napadaju preko 2.000 intelektualaca. Kažu neko ih je kupio. Oni misle da je sve kao kod njih. Kako možete da kupite Nikolu Jokića? Šta možete Kolji koji je preživeo lični pakao i uzdigao se. Vi njega da vređate. Puna podrška svim tim ljudima koji su bili izloženi verbalnom nasilju, samo zato što imaju svoj stav. Zamislite Nikoli pejakoviću neće dva muzičara da sviraju s njime jer je podržao ovu politiku. Potpuno ludilo, mi smo bili na putu diktature koju je manjima htela da nametne većini. Golgota je ništa šta bi uradili onima koji ne misle kao oni. Nikola Jokić i Nikola Pejaković su mi primeri ludila koje je zavladalo u manjini.

Kada čuvate svoju kuću ona samo može da napreduje

Vučević je najavio i velike geopolitičke igre u narednoj godini- izbori u Rusiji, Ukrajini, izbori za Evropski parlament, na Tajvanu, i onda najveći politički događaj u svetu novembarske izbore u Americi.

- Vrlo je teško sada predvideti. Sve se to odražava na Srbiju. Pitanje daljeg rata u Ukrajini, rata na Bliskom istoku, veliki događaji u Africi, Južnoj Americi, Briks koji će biti pred izazovima. Svi smo svedoci velikih geopolitičkih promena u svetu. Berujem da ćemo biti mudri da ih iskoristimo na najbolji mogući način za nas. Čvrsto držati državu, ali i razvijati. Kada čuvate svoju kuću ona samo može da napreduje- rekao je Vučević i svim građanima koji slave Svetog Nikolu čestitao predstojeću slavu.

