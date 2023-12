Iako im ime kaže 'Srbija protiv nasilja', opozicija koja je nezadovoljna rezultatima opet je ispoljila nasilje sinoć u Beogradu. Tako je napadnut ispred RIK-a Miladin Kovačević.

Neće biti haosa u Srbiji, ko god bude pokušao da organizuje nasilje protiv građana na ulicama ili bilo gde biće kažnjen u skladu sa zakonom, sa državom nema igre, rekao je Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke.

- Srbija je pokazala u prethodnim godinama kada se gledaju svi protesti, demonstracije, blokade, nezadovoljstvo čak i malih grupa ljudi, da može da drži seminar iz demokratičnosti nekim drugim zemljama - rekao je u novom jutru Borko Kašanski, urednik političke rubrike u Srpskom telegrafu.

- Gledali smo kako na drugim mestima, kao što je Holandija za dan pohapse po 150 ljudi koji blokiraju nešto. Ovo je paradoks da 'Srbija protiv nasilja' nosi taj naziv, a onda se juče okupe pa gledamo kako razvlače ljude po ulici, a koji su samo krivi što su članovi RIK-a. Za gledaoce koji ne znaju, Miladin Kovačević sinoć je napadnut ispred ulaza u RIK, a on je čovek koji tamo nema čak ni pravo glasa - dodao je Kašanski.

Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost osvrnuo se na rezultate izbora i Ivicu Dačića kao i rezultat SPS-a posle glasanja, ali i ponudu Dačića da podnese ostavku:

- To je jedna igranka, kao držite me da ne odem, a zapravo niti on ima gde da ode, niti oni imaju koga da stave umesto Dačića. To je njihov realni rezultat- rekao je Todorov u Novom jutru.

On je istakao i Dačićevu izjavu da neće da bude u opoziciji kad mu je lepo u vlasti.

- Zanimljivo je da niko od onih koji nisu prošli cenzus nije ponudio ostavku, svi su završili na 1 ili 1,5 odsto, tako da je počišćena ta scena koja već godinama pokušava da narodu prosipa jedne te iste umotvorine. Oni ništa ne nude, kude samo ono što se radi šta god da se radi njima ne valja, i ovo je rezultat toga- rekao je Todorov.

Kako je ko vodio kampanju, takvi su i rezultati.