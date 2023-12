ŠAPIĆ O IZBORIMA: Očekivao sam dobar rezultat u Beogradu, apelujem i molim sve da ne dozvolimo ulazak u anarhiju

Baviti se politikom znači imati veliku odgovornost i biti u stanju da prihvatite i pobedu i poraz na dostojanstven način i zato apelujem na sve da ne dozvolimo da uđemo u anarhiju tako što ćemo u naš život da uvedemo novu političku kulturu da ko god izgubi izbore zaustavlja državu, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

On je, gostujući na TV Hepi, naglasio da je očekivao dobar rezultat u Beogradu, jer su rađena istraživanja, ali i zbog činjenice šta je sve urađeno u prethodnih godinu i po dana.

Šapić je rekao da je opozicija tvrdila da je Beograd „završena stvar” i da je samo potrebno raspisati izbore i verifikovati njihovu pobedu.

– Nisu uzimali u obzir koliko je stvari urađeno u Beogradu u prethodnih godinu dana, a mene su potcenili. Podsetiću ih da ovaj posao radim 14 godina i da nema baš mnogo izbora na kojima sam gubio. Potcenili su i predsednika Vučića koji se veoma angažovao za ove izbore, jer je bio svestan istorijskog trenutka u kojem se nalazimo po pitanju razvijanja geopolitičke situacije u svetu – istakao je Šapić.

On je potsetio da je u prethodnom periodu mnogo puta izlazio na izbore i dobijao poverenje ljudi i to ne na lepe oči, već na osnovu onoga što je sam radio.

– Za godinu i tri meseca na mestu gradonačelnika sam krvavo radio i pred građane sam izašao sa nekim rezultatima, dok je njihova lista mislila da je sve gotovo u njihovu korist, pogotovo posle visoke izlaznosti. Kada su shvatili da gube izbore, počinju da pričaju o glasačima iz Republike Srpske, a dokaz im je neki snimak iz ispred Beogradske arene od 20-30 ljudi – podsetio je Šapić.

On je ukazao da glasači iz Republike Srpske i svi drugi koji imaju dvojno državljanstvo mogu da glasaju od 2004. godine u Republici Srbiji, bez obzira odakle dolaze.

- Do danas, a to je bezmalo dve decenije, niko nikada nije doveo u pitanje zašto ljudi sa dvojnim državljanstvom glasaju u Srbiji ili Beogradu. Legalitet se ne dovodi u pitanje, jer ti ljudi po Ustavu Republike Srbije imaju pravo da glasaju, ali sad opozicija postavlja pitanje legitimiteta – jer, kako kažu, ko su ti Bosanci da odlučuju o našoj sudbini. Ako bismo lišili te ljude glasanja gde imaju pravo, onda ćemo da lišimo i građane koji su glasali u konzulatima širom sveta. Iz svega ovoga izvodi se zaključak da će sutra tražiti od nas da se tih istih Srba iz Republike Srpske odreknemo, ali i Srba iz Crne Gore, kao i sa Kosova i Metohije – naglasio je Šapić.

On se osvrnuo i na tvrdnju opozicijeda je navodno pokradeno 40.000 glasova u Beogradu.

– Izlaznost je u prestonici bila veća za 1,5 odsto u odnosu na prethodne. Ako se proporcijalno gleda u odnosu prošle izbore, a da je SNS uzela isti broj glasova na ovu veću izlaznost to bi bilo 7.000 glasova više, odnosno 13.000 glasova više u odnosu na proporciju od prošlih izbora. Znači ako je prema njihovim tvrdnjama ušlo 40.000 više glasova u Beograd, onda ispada da je razlika od 27.000 glasova otišla opozicionim listama. Po toj logici upravo se dovodi njihov legitimitet u pitanje – ukazao je Šapić.

„Šetajte gde hoćete” i „blokirajte šta hoćete”, pod izgovorom slobode i prava, takvo ponašanje polako i sigurno izmiče kontroli, ocenio je Šapić.

– Ukoliko će svaka interesna grupa da ugrožava funkcionisanje grada ili države, mi ulazimo u anarhiju i uvodimo novu političku kulturu u naš život da ko god izgubi izbore zaustavlja državu – naveo je Šapić.

To je „majdanska atmosfera” koja je u Ukrajini bila najava velikog rata sa strašnim posledicama – zemlja je porušena, brojni životi izgubljeni, ne zna se broj ranjenih i iseljenih.

– Beogradski izbori su kolateral stanja koje pokušava da se legitimizuje. To znači da ko god je nezadovoljan, a ima medijsku podršku koji plasiraju svakodnevno „trovanje” i podstrekivanje ljudi na sukob, što automatski uvodi državu u potencijalni građanski sukob. Ne znam da li su toga svesni i zato ih zaista molim i ne pričam ovo reda radi jer smo kroz istoriju mnogo patili zato što smo dizali ruke jedni na druge. Nas je upropastio građanski rat u Drugom svetskom ratu i još uvek ne možemo da se oporavimo od toga niti da dođemo do nacionalnog pomirenja. Mnogi ne dozvoljavaju da se Srbi ujedine jer ako se to desi, može da dođe do dugoročnog mira na ovim prostorima – kazao je Šapić.

Sve vreme smo na ivici ozbiljnog građanskog sukoba zato što neko nije svestan odgovornosti koje nosi u društvu, ocenio je Šapić.

On je podsetio da su svi zapisnici sa biračkih mesta potpisani i dodao da su RIK i GIK tela koja samo unose rezultate koji su im stigli sa terena.

– Biračko mesto je mesto na kojem se potvrđuje legimitet i legalitet izbora, tamo su predstavnici svih stranaka i organizacija i kada se izbroje glasovi i potpiše zapisnik i zapečatira džak on se više ne otvara ukoliko u tom zapisniku nije bilo nekih problema. Ali nije bilo ni jedne žalbe do danas – rekao je Šapić.

On je istakao da je razlog zbog čega su svi zapisnici potpisani to što se očekivao dobar rezultat za opozicionu listu, a onda kada se to nije desilo trebala im je noć da se organizuju i da krenu sa novom tezom da su građani iz Republike Srpske koji su im uzeli pobedu na gradskim izborima.

– Zato je veoma važno da se svi dozovemo pameti, jer beogradska vlast je ovde trivijalna u odnosu na rizik i opasnost koja se nadvila nad nama. Apelujem i na državu, na predsednika kao najveći autoritet kao i na najviše državne institucije jer mislim da je došlo vreme da se postave jasna pravila ponašanja da treba da se povuče linija jer moramo da sačuvamo državu – rekao je Šapić.

Kako je rekao, trudi se da svojim primerom pokaže da je došlo vreme da kažemo stop i da ne podstičemo mržnju i različitosti, jer različitosti ne smeju da nas uvode u građanski sukob.

– Ukoliko hoćemo da sačuvamo državu moramo da postavimo jasna pravila koja će biti ista za sve, u suprotnom nisam siguran da druga strana neće početi da vraća. Ako se to dogodi onda je tu kraj jednog mirnog i normalnog društva, ulazimo u nemire koji se neće lako smiriti. Zamislite, pa oni nam kažu da mi možemo da ukrademo kako i koliko želimo, pa postavlja se onda pitanje zašto nismo ukrali još desetak hiljada glasova da nam ne treba niko drugi, pa ni Nestorović, kad tako lako može da se krade – rekao je Šapić.

Kako je rekao, ukoliko lista doktora Branimira Nestorovića ne bude želela nikoga da podrži, onda znači da ćemo ići na nove izbore, ali nisam siguran kako će Beograđani na tim izborima da glasaju.

– Šta ćemo ako na te izbore izađe oko 40 odsto ljudi, jer ljudi neće da izlaze ponovo na izbore tek tako posle mesec dana, onda će, ako izgube, da nam kažu, nema legitimiteta izašlo je malo ljudi...i tako u nedogled, toj igri nema kraja, ukoliko prihvatimo ta pravila. Ti ljudi su naši politički neistomišljenici, ali nisu naši neprijatelji, ja ću ako dobijem poverenje Skupštine grada i većine, biti i njihov gradonačelnik, boriću se za njih. Evo recimo mislim da sam za Novobeograđane uradio više nego bilo ko poslednjih 20 godina, glasali su više za listu „Srbija protiv nasilja”, ne mnogo, ali su glasali više i to me neće obeshrabriti da nastavim da se borim za svakog i Novobeograđanima jednako kao za svakog Lazarevčanina, Zemunca ili Vračarca, bez obzira kako su glasali. To je moja dužnost i obaveza – naglasio je Šapić.

