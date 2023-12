Stanković: Protesti bacili senku na moralni kredibilitet opozicije

Analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je danas da su protesti dela opozicije bacili senku na moralni kredibilitet opozicije koja je, kako je rekao, prihvatila izbore, učestvovala na njima, a pokazala se nespremom da prihvati rezultate.

On je za Tanjug rekao da je senka bačena na to kako opozicija doživljava demokratiju kao i na njihovu spremnost da budu fer u političkoj borbi.

- Ono što jeste opasno je da je stvorena kontradiktorna tenzija, da se krećemo ponovo na granici incidenta, da se provocira policija, da se ruši verodostojnost narodne volje, da se vrši neprimeren pritisak na RIK, na predsednika te komisije Vladimira Dimitrijevića koji vodi tu stvar potpuno zakonito, da je napadnut Kovačević, direktor RZS-a. Napravljen je jedan unikum, nepotrbeno komešanje, građani su rekli šta su rekli - ukazao je Stanković.

On smatra da svaki politički subjekat koji je učestvovao u izbornoj trci treba da prihvati ishod te trke, jer je, kako ocenjuje, sve drugo scenario traženja alibija i bega od odgovornosti ljudi koji su imali velika očekivanja, a skromne rezultate.

Racionalan potez bi bio da nosilac liste "Mi - glas iz naroda" dr Branimir Nestorović podrži manjinsku vlast naprednjaka i socijalista u Beogradu, rekao je Stanković, jer smatra da je bolje da postoji gradska vlast čak i na nivou manjinske vlade od komešanja u Beogradu i novih izbora.

- I Nestorović je u pogledu toga bio na zdrav način egoističan. Njemu bi izlazak na nove izbore bio rizik, a naprednjacima bi na krilima ove pobede to bio izazov da steknu apsolutnu većinu. Pošto su već jednom došli do većine, mislim da bi mogli da probaju sa Beogradom. Ispostavilo se da Šapić i nije baš tako loš kandidat kao što su mnogi mislili - zaključio je on.