Kovačević: Poništavanje izbora na svim nivoima bi bio akt protiv države

Ekonomista i direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS) Miladin Kovačević izjavio je danas da bi poništavanje izbora na svim nivoima, kako to zahteva lista "Srbija protiv nasilja", bio akt protiv države.

- Ja ne pamtim urednije izbore u smislu glasanja i obrade podataka od ovih izbora, tako da to nipošto ne treba dopustiti - izjavio je on za Tanjug.

Komentarišući odluku Republičke izborne komisije (RIK) da se ponovi glasanje za narodne poslanike na 28 biračkih mesta, sa ukupno 12.240 birača, Kovačević je rekao da se ne može sa sigurnošću reći da li će tih 28 biračkih mesta uticati na izborne rezultate ovih izbora, ali dodao da on lično smatra da neće toliko uticati u smislu velike promene proporcija i promene procenata.

- Da li će neko izgubiti mandat, jedan mandat dobiti, to se ne može znati - izjavio je direktor RZS-a.

Odgovarajući na pitanje da li treba očekivati da će biti još biračkih mesta gde će se ponoviti glasanje 30. decembra, nakon isteka roka za prigovore sinoć u 20 sati, Kovačević kaže da to ne treba očekivati, jer je zakonski rok za podnošenje prigovora istekao.

- Ili prigovori, ili takozvane teške greške, RIK je odlučio da se na osnovu toga ponavljaju glasovi i to je uvek tako, to je standardna zakonska procedura - naveo je on.