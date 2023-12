Šapić: Izveštaj CRTE sraman, tresla se gora rodio se miš

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić saopštio je danas da je sraman izveštaj CRTE, na osnovu koga se, kako kaže, očekuje da neko kaže da je došlo do malverzacije na izborima i da bi pre na sve samo rekao „Tresla se gora, rodio se miš“.

"Već tri dana se najavljuju konkretni dokazi o malverzacijama koje CRTA treba da objavi, a onda smo videli izveštaj koji nema ništa drugo osim mnoštva opštih mesta, a koja je trebalo da dokažu da je došlo do velike malverzacije. U suštini je dokazano upravo suprotno. Osvanuo je sramni izveštaj koji je podnet, a na osnovu koga se očekuje poništavanje izbora. Sve to je još samo jedan pokazatelj da u ovom slučaju nije reč ni o beogradskim niti o parlamentarnim izborima, već želji da se destabilizuje stanje u zemlji kao i da se ugrozi ustavno - pravni poredak", rekao je Šapić.

On naglašava da, čak ni kada namenski najavljuju da će biti izneti dokazi, oni nemaju ništa više od, kako navodi, izveštaja prepunog opštih mesta i opštih konstatacija.

On se, na navode u izveštaju da je uočen veliki broj ljudi koji je došao iz gradova u kojima se ne održavaju izbori, pita - o kojim to ljudima se priča i gde su to i kako došli.

Šapić naglašava da sve za šta optužuju, su stvari za koje niko nema dokaz, niti da su se sada desile, niti da se nisu dešavale prethodnih 30 godina, pošto oni, kako kaže, kao dokaz i optužbu, koriste mogućnost koju zakon obezbeđuje.

Njihova glavna optužba je, navodi Šapić, činjenica da je to moguće.

"Pa moguće je već 30 godina. Kao da kažu „To što je bilo moguće i pre 30 godina nema veze, ali sada nama odgovara, pa se zbog toga time bavimo“. Neko je pritisnuo dugme i rekao - sada krenite da optužujete vlast za sve stvari koje su moguće, bez obzira na to da li su se i dogodile i da li su suprotne zakonu. Pa ako su moguće, a nisu dobre, što ih niste promenili pre 11 godina, kad ste bili vlast", kaže Šapić i poziva da se iznesu dokazi da se to sada desilo.

On je saopštio da je za 13.000 ljudi povećan broj birača u Beogradu, što je, kako navodi, 0,8 posto od ukupnog broja birača.

"To praktično predstavlja statističku grešku. Ukupno 5.000 ljudi iz Republike Srpske ima mogućnost da glasa u Beogradu, pa tačno da su svi došli i svi glasali za našu listu, ništa promenilo ne bi. Ovo su sad egzaktni podaci, a naša lista je uzela preko 40 hiljada glasova više od Đilasove, u koju su svi bili spakovani. Ponoviću za kraj još jednom – Tresla se gora, rodio se miš", rekao je Šapić i naglasio da je sraman izveštaj Crte na osnovu koga se očekuje da neko kaže da je stvarno došlo do bilo kakve malverzacije.