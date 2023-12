'NEMA TE SNAGE DA SE PRIHVATI PORAZ' Spasić: Postoje udari spolja i udari iznutra, ovo je sve scenario koji je negde predviđen (VIDEO)

U Srbiji sve miriše na obojenu revoluciju koju finansiraju oni koji našu zemlju žele da vide na kolenima, poniženu pred svetom. Pod plaštom pomoći u zemlju se infiltriraju organizacije koje ruše nacionalnu Vladu i lobiraju za interese stranih korporacija.

Ko želi i na koji način da ponizi Srbiju? Kome je u interesu da nas vidi na kolenima? Zašto se strani zvaničnici mešaju u izbornu volju građana? Zašto opozicija do danas nij eprižila ni jedan dokaz o nepravilnostima o kojima danima pričaju?

Božidar Spasić, bivši obaveštajac, rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da ta mal grupa ljudi koja pokušava da destabilizuje zemlju i koja pokušava da naruši ustavni poredak zemlje to ne može da uradi sama:

- Zato mi uvek kažemo da postoje udari spolja i udari iznutra. Ovo je sve scenario koji je negde predviđen, najavljen i mi smo znali da će se ovo dogoditi posle izbora- rekao je Spasić i dodao:

- Nema te snage da se prihvati poraz. Kad se uzme činjenica da tamo neki poslanici štrajkuju glađu sa humanitarne strane bi se reklo 'jao jadni oni', međutim to je samo deo tog kompleta akcija, mi smo videli da su se za vreme izbora mešale strane ambasade koje su imale timove koji su pratili izbore. A ja sad pitam, šta pratite, znači da znate da će se nešto dogoditi- rekao je Spasić.

- U ovom momentu možemo sa sigurnošću reći da građani ne treba da budu uznemireni. Jeste pritisak tog stranog faktora, tu ima stranih službi, stranih lobija. Jeste ovde pokušaj narušavanja ustavnog poretka, ali nema opasnosti za građane- dodao je on.

- Srbija je na izborima uvek 'škrta', predsednik Vučić trebao je da dobije još 20 odsto glasova na osnovu rezultata, niste morali ništa drugo da ocenjujete, međutim imamo tih 500 hiljada ljudi u zemlji koji vole da gledaju ali neće da izađu na izbore jer kažu pa on će pobediti- rekao je Spasić u Novom jutru.

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, u Novom jutru komentarisao je izjavu Branimira nestorovića da neće u koaliciju:

- Ja vidim da su ovi veliki znalci iz opozicije preko društvenih mreža rekli da im Nestorović poručuje da će birti novih izbora. To sve govori o njima, toliko o njihovoj inteligenciji. Predsednik Vučić je posle prošlih izbora rekao ovo će biti oročena vlast, tako je i bilo. Sada im kaže ' neće biti izbora 4 godine', Srbiji je potreban mir, red, rad i stabilnost, Srbija mora da završi mnogo važnog posla pre EXPA 2027. godine, ali ko o čemu oni o izborima- rekao je Vučićević i dodao:

- Kada pričamo o Nestoroviću, njemu svaka čast, ali kkao je on to pobednik i gde je on to pobedio- pita se Vučićević.

On je dodao da mi na izborima glasamo za politike i političare koji će da donose odluke, pa je poručio Nestoroviću da su građđani odlučili i da je on sad kao deo Vlade dužan da donosi odluke, a ne da pita građane šta da radi.

On je takođe istakao govoreći o izborinim rezultatima, da to što je Aleksandar Vučić dobio 47 odsto glasova posle 11 godina vlasti, takav primer u Evropi nemamo jer ne postoji.