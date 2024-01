Spasić: Najregularniji izbori do sada. Opozicija i posmatrači potpisali sve zapisnike

Sektor za monitoring Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, nakon uvida u registar prigovora na regularnost glasanja, zaključio je da su upravo okončani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori najregularniji izbori do sada, gde su i opozicija i međunarodni posmatrači potpisali sve zapisnike o radu biračkih odbora.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije izjavljuje:

- Ovo su najregularniji izbori do sada. Članovi biračkih odbora iz redova opozicije, kao i međunarodni posmatrači, potpisali su sve zapisnike o radu biračkih odbora. Prigovori birača ticali su se tehničkih detalja koji ne mogu uticati na zakonitost izbornog procesa i to su činjenice - naveo je Spasić i zaključio:

- Opozicija u Srbiji nema program rada i jedna je od najneozbiljnijih u Evropi i to je ponovo stiglo na naplatu. Ne možete prvo pregovarati sa vlastima oko izbornih uslova, prihvatite te uslove, izgubite izbore i onda se setite da je sve neregularno. Sada je jasno zašto opozicija nije imala kampanju, zato što su unapred znali da će osporavati izbore u nadi da će dobiti vlast po diktatu iz inostranstva, a jasno je da to nije moguće. Biće zanimljivo da nam se objasni i to da li su iz Saveta Evrope i ODIHR-a znali za proteste, koji su planirani unapred, bez obzira na regularnost izbora - podvukao je Spasić.