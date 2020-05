"DO POBEDE 21. JUNA!" Predsednik Vučić se oglasio na Instagramu i poslao SNAŽNU PORUKU GRAĐANIMA SRBIJE (FOTO)

View this post on Instagram

Уверен сам да ће нормална, пристојна и модерна Србија победити оне који мрзе и којима ништа није свето. Ми знамо да је наш посао да бринемо о нашој Србији, посебно о најмлађима, које ћемо сачувати и одбранити од политичких и медијских силеџија. За сву нашу децу! До победе 21. јуна!