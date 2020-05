Prijepolje na novom početku - Babić: Ko je kršio zakon moraće da odgovara, Prijepolje mora uhvatiti korak sa ostalim delom zemlje

SNS je dugo imao problema sa kvalitetnim kadrom u Prijepolju. Na čelu odbora duži niz godina Dragoljub Zindović koji je bio i na čelu opštine Prijepolje i nije se proslavio, dok nadu uliva perpektivni pravnik Vladimir Babić, rođen je u prijepoljskom naselju Ivanje, oženjen je Oženjen je i otac troje dece.

Zindović je smenjen sa čela partije a na njegovo mesto postavljen je mlad i, kako mnogi tvrde, izuzetan čovek, koji nije čak ni u sopstvenoj stranci trpeo manipulacije i to je javno pokazao. Ima i onih koji mu ne proriču dug vek jer smatraju da je njegovo poštenje osnovna mana. Ali šta je tu je. Ovo je prvi intervju čoveka koji je bio proteran, a onda došao na čelo stranke kojoj pripada od osnivanja.

Našli ste se na odgovornom mestu, gotovo je jasno da ćete biti jedan od čelnih ljudi u ovom gradu. Mnogi vas podržavaju, ali tu su i oni koji su vas proterali. Koliko dugo ste u politici i da li posle svega što ste doživeli verujete da će te uspeti sa vašim idejama ?

- Neprekidno radim na kreiranju jakog tima, a uslov za ulazak u taj tim je beskrajna ljubav prema Prijepolju i spremnost da mnogo radimo za opšte dobro, dobro svih Prijepoljaca. Član sam Srpske napredne stranke od osnivanja, stranke koja je iznedrila neverovatnu energiju i snagu promena u Srbiji. Danas je Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ekonomski lider na Balkanu, a na međunarodnom polju nikada uvaženija i poštovanija. Ogromna ljubav prema Prijepolju i jasna vizija kako da popravimo uslove za život građana na svim poljima u našoj opštini pobeđuju svaku prepreku - keže Babić.

SNS u Prijepolju je već duže vreme kuburio sa aferama rukovodstva opštine. Među njima su ljudi iz vaše stranke, ali i iz SPS-a i SPP-a ?

- Uvek sam za to da nadležni organi ispitaju sve pritužbe o nenamenskom trošenju novca građana. Srpska napredna stranka je delovala veoma konkretno, uradila jasnu analizu i dala priliku novim ljudima. Onaj ko stavi lični interes ispred interesa građana sigurno neće biti moj saradnik i boriću se političkim sredstvima da takvi dodatno ne guše Prijepolje - kazao je on.

Pitam Vas ko će odgovarati za te afere, za fotelje, nezakonite odluke, novac od poplava, tetkina preduzeća, prozore od 2.000 evra? Možete li preseći i stati na put takvim pojavama?

- Okupili smo nove ljude, domaćine, sjajan spoj mladosti i iskustva, Stručnjake iz svih oblasti, koji su usmereni na kreiranju atmosfere koja će doneti mnogo projekata za opšte dobro, dakle za dobro svih građana Prijepolja, bez ikakvih podela. Prijepolje je mesto sjajnih, preduzimljivih ljudi, punih sjajnih ideja i ljubavi prema svom gradu. Želim ih sve u zajedničkom timu koji će Prijepolje vratiti na mesto lidera u investicijama u Zlatiborskom okrugu - odgovara on i dodaje da što se tiče odgovornosti, svi koji su učestvovali u nečasnim radnjama treba da odgovaraju u skladu sa zakonom i delima koja su počinili, ako jesu. To treba da bude posao nadležnih organa.

Prijepolje se ne može pohvaliti infrastrukturnim radovima. Bolna tačka je deponija, ona je ruglo i Prijepolja i Srbije. Taj problem je višedecenijski i mnogi su se kleli da će ga rešiti?

- Rešenje problema deponije će mi biti jedan od prioriteta. Ona može biti rešena uz dobru lokalnu inicijativu i predloge, sinhronizovano sa podrškom države u koju ne sumnjam. Ne prihvatam izgovore da je država kriva. Definitivno je moralo biti više lokalne inicijative, više fleksibilnosti i ideja. Ne želim ono ruglo na ulasku u našu prelepu opštinu, ne želim da se naruši ičije zdravlje, niti da više ijedan prolaznik kroz Prijepolje pita svoje poznanike koji žive ovde, zašto ste dozvolili ono ruglo na ulasku u grad - kaže on.

- Čuo sam previše objašnjenja zašto nije moglo ili zašto nešto ne može, a ja želim da sa svojim timom dajem odgovore kako je nešto korisno za naše građanje moguće i izvodljivo. Tamo gde se trošilo nemilice i bez potrebe, trošićemo za stvarne potrebe građana. Napravićemo vidljivim sve ciljeve i realizovati planove javnih preduzeća, tako da će građani moći da prate njihov rad - dodaje Babić.

Nemate velikih investicija. Nema projekata? Zašto, gde zapinje, pretekle su Vas okolne opštine?

- I to je tačno. Nismo u proteklom periodu imali spremne projekte za velike investicije. A projektna dokumentacija je polazna tačka dobre investicije. Zamislite koliko toga nije došlo u Prijepolje i to u vreme snažnog ekonomskog rasta Srbije, u vreme kada svaki dobar projekat može biti finansiran od strane ekonomski oporavljene Srbije. Do uspeha i velikih investicija ne postoje prečice, već samo naporan rad, istrajnost, upornost i pravilo da odustajanje od borbe za napredak nije opcija - osvrnuo se on.

- Mnogo je nerešenih pravno - imovinskih odnosa, koji su kamen spoticanja u ralizaciji i najmanjih projekata, a ključ za pripremu i realizaciju projekata je dobar, stručan i vredan tim. I naravno, rešeni imovinsko - pravni odnosi. Lokalna samouprava mora biti stalno otvoren servis i podrška privredi, obrazovanju, kulturi, sportu… svakoj dobroj ideji. Mi smo tu zbog građana a ne oni zbog nas a bojim se da su neki u lokalnoj vlasti pomislili da građani postoje zbog njih - upozorava on.

Kakav vam je koalicioni potencijal, koga vidite kao saveznike uoči ovih izbora?

- Napravili smo široku koaliciju sa ogromnim koalicionim potencijalom. Međutim to nije dovoljno, moramo mnogo raditi, stići do svih birača i saslušati njihove probleme, i upoznati ih sa našim ciljevima. Potrebna nam je ubedljiva pobeda kako bismo mogli da realizujemo svoje ciljeve. Za postizbornog koalicionog partnera vidimo sve stranke koje su spremne da svojim radom podrže naše ideje. Očekujemo fer i korektan odnos svih stranka koje učestvuju na izborima. Želim da se borimo idejama i radom. Prijepolje moramo učiniti boljim mestom za život i rad svih građana. Ovo je multi - nacionalna sredina i od uvek smo složno živeli i radili. Smatram da ćemo napraviti koaliciju koja će podjednako dobro zastupati interese svih naših građana - kaže on.

SPS je Vaš koalicioni partner. Moram da Vas pitam koliko možete da se oslonite na jednog Kijanovića, oni imaju problem u svojim redovima, samovolju, njihovi odbornici su predloženi bez saglasnosti članova stranke u Prijepolju, to tvrde njihovi članovi?

- Ne mešamo se u kadrovsku strukturu i funkcionisanje drugih stranaka pa ni koalicionih partnera. Za sada je saradnja sa svim koalicionim partnerima korektna - kaže on.

A na koga sigurno računate kao stabilne saradnike i partnere sutra u vlasti ?

- Koalicioni partner nam može biti onaj ko je spreman da vredno i naporno radi kako bi se Prijepolje podiglo na svim poljima. Mnogo posla nas čeka. Snagu i optimizam mi daje snažni ekonomski napredak Srbije, isključivo zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, a mi moramo uhvatiti priključak tog razvoja i napretka. Imamo ogroman potencijal i opet ću naglasiti, sjajne, preduzimljive ljude koje želimo da saslušamo i koji imaju sjajne ideje za napredak naše opštine koje moraju biti uvažene. Lista Srpske napredne stranke u Prijepolju uz pomoć Vlade Republike Srbije svim građanima može garantovati sigurniji, lepši i kvalitetniji život - poručio je Babić.