Đurić u Somboru poručio: Pred građanima 21. juna nacionalno odgovoran zadatak

Potpredsednik Srpske napredne stranke Marko Đurić poručio je danas u Somboru da je pred građanima Srbije 21. juna, na dan izbora, nacionalno odgovoran zadatak - da podrže politiku koja će dodatno unaprediti Srbiju.

"Predstojeće četiri nedelje su prilika da pozovemo ljude da svi zajedno budemo deo uspeha naše zemlje", rekao je Đurić u razgovoru sa članovima somborskog Gradskog odbora SNS.

Nacionalno okupljanje građana oko prioriteta nacionalne politike, kako su ih definisali predsednik Aleksandar Vučić i SNS, jeste, prema Đurićevim rečima, u najneposrednijem interesu svakog žitelja Srbije.

"Količina sloge i nacionalnog jedinstva reflektuje se na svakog od nas, a princip političke fragmentacije i usitnjavanja je na uštrb naših državnih i nacionalnih interesa", objasnio je Đurić.

On je istakao da predstavnici SNS nikada ne smeju da misle samo na predstojeće izbore, već 20, 30 ili 40 godina unapred, jer to je politika koju su naprednjaci doneli na srpsku političku scenu, i na to su veoma ponosni.

"I sopstvenim primerom moramo pokazati da smo deo onoga što propagiramo, da budemo dorasli svim svojim idejama i cljevima, i tako ćemo nastaviti da čuvamo i unapređujemo svoj kredibilitet u predstojećem periodu", rekao je Đurić.

Članovi GO SNS u Somboru posebno su interesovanje iskazali za situaciju na Kosovu i Metohiju, pre svega bezbednosna i demografska kretanja, i Đurić je istakao da je upravo zahvaljujući ekonomskom napretku u poslednjim godinama Srbija bila u prilici da sa više sredstava pomaže Srbima u južnoj pokrajini.

"To kako i koliko se Srbija bori za svoje državne i nacionalne interese zavisi od njene ekonomske i političke snage ovde, a naša stranka je godinama radila da se ova zemlja podigne na noge. Mi ljudima ne prodajemo maglu i prazne priče, već uspešan politički proizvod", rekao je Đurić.

On je predstavnicima SNS poručio da mogu sa punim samopuzdanjem da izađu pred građane po pitanju KiM, i da im objasne da su Aleksandar Vučić i naprednjaci garant "da nikada nećemo prihvatiti bilo kakav diktat po pitanju KiM".

Domaćin potpredsedniku SNS u Somboru bila je Dušanka Golubović, gradonačelnica i predsednica Gradskog odbora stranke.