Monarhisti traže zabranu korišćenja gotovine za funkcionere kako bi se sprečila korupcija

Prvi na listi koalicije "Za kraljevinu Srbiju" Ljubinko Đurković založio se da se u Srbiji, po ugledu na Švedsku, od 2023. godine državnim funkcionerima zabrani da koriste gotov novac kako bi se iskorenila korupcija u državnom sektoru.

"Zakonom ćemo zabraniti državnim funkcionerima da koriste gotovinu, a kršenje ovoga smatraće se krivičnim delom. Na ovaj način iskoreniće se korupcija, jer će svaka njihova transakcija biti podložna proveri o poreklu imovine", naveo je Đurković u intervju agenciji Beta.

Đurković, koji je za vreme rata bio komandant odbrane karaule Košare na granici sa Albanijom, kaže da je za tu koaliciju status Kosova i Metohije rešen jer je definisan Ustavom Srbije kao njen neotudjivi deo, i da se to ne smatra otvorenim pitanjem. ;

"Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244 takođe definiše Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Srbije. Sve više zemalja prihvataju silu zakona, a ne zakon sile. Smatramo da u razgovore treba uključiti Rusiju i Kinu, jer su te zemlje, zajedno sa SAD i EU izglasale pomenutu rezoluciju, koju je i Srbija prihvatila", dodao je on.

Govoreći o problemu stranačkog zapošljavanja, Đurković je rekao da lažu sve stranke koje obećavaju da će čim dođu na vlast prestati sa stranačkim zapošljavanjem.

"Partijsko zapošljavanje će prestati jedino u kraljevini, jer kralj nije, niti može biti član niti jedne stranke. On može svojim ugledom i autoritetom koji crpi iz naroda da utiče na političke stranke da prestanu to da čine, na štetu naroda i države", smatra on.

Đurković je dodao da je i sloboda medija moguća isključivo ako se promeni društveno uređenje iz republike u kraljevinu.

"Obnovom kraljevine, Srbija će postati stabilna i ugledna država, jer su sve evropske monarhije takve. Postaćemo interesantni za ulaganja investitorima iz srpske dijaspore i stranih država. Na tržištu rada nove kompanije će morati da ponude dobre uslove radnicima ako hoće kvalitetne ljude, time će i plate biti veće, a samim tim i životni standard", ocenio je on.

Odgovarajući na pitanje o tome kako rešiti pitanje prekarnog rada u Srbiji i nedostatka sigurnosti na radnom mestu, Đurković je rekao da je potrebno suzbiti rad na crno i doneti bolje zakone za zaštitu radnika.

"Sindikati da budu i zaista predstavnici radnika i borci za njihova prava, a ne samo paravani koje osniva vlast radi obesmišljavanja udruživanja radnika i stvaranja lažne slike o njihovom položaju", dodao je on.

Đurković je ocenio da uslovi za održavanje izbore 21. juna nisu dobri ali da bojkot nije rešenje.

"Sadašnja vlast može večno da vlada u uslovima kada većina opozicije izlazi na izbore, a drugi deo bojkotuje. Vlast je došla izborima i samo tako može biti smenjena. Mi učestvujemo na izborima, jer verujemo da su promene moguće samo tako. Građani su uvideli da nije dovoljna promena jednih političara drugima, nego je potrebna promena sistema, a to je jedino moguće ako se promeni oblik vladavine iz republike u kraljevinu", dodao je Đurković.