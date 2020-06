Karić: Ivanjica je srpska Švajcarska, a SNS i PSS - BK će je učiniti još uspešnijom

Dragomir J. Karić sastao se sa predsednikom opštine.

Narodni poslanik Dragomir J. Karić, zamenik predsednika pokreta Snaga Srbije - BK, posetio je sa saradnicima Ivanjicu i tom prilikom se sastao sa predsednikom opštine Zoranom Lazovićem.

U tom gradu na Moravici PSS - BK na izbore 21. juna izlazi u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom.

- Današnji dan kao i svi ovi dani u izbornoj kampanji su vrlo dinamični bez obzira na virus koji nas je na neki način zaustavio u mnogim aktivnostima, prevashodno privrednim. Nažalost, bilo je i žrtava. I to je najtužnije. Ali Srbija mora da ide dalje, da radi, gradi, da rađa - kazao je Karić i dodao:

- Zoran Lazović, predsednik opštine Ivanjica, ali pre svega privrednik koji je preuzeo jednu veliku obavezu, svojim primerom me je ubedio da još uvek u Srbiji postoje ljudi koji žele da doprinesu razvoju svoje opštine i svoje Srbije. Meni imponuje kad sretnem čoveka koji odlično zna šta je privreda, koji ima porodičnu kompaniju sa svojim bratom, najveću u ovom kraju za proizvodnju nameštaja. To Pokret Snaga Srbije - BK na čelu sa Bogoljubom Karićem podržava zato što smo i mi sami slično započeli biznis. Najveća politika je zapravo ekonomija. Bogoljub je davno rekao: "Svako ko zaposli bar jednog čoveka - on je heroj".

Dragomir J. Karić se posebno osvrnuo na jaku koaliciju koju PSS - BK ima sa SNS.

- Raduje me da je Srpska napredna stranka prepoznala u Pokretu Snaga Srbije - BK svog strateškog koalicionog partnera još 2008. godine. I prirodno je da smo zajedno. Na republičkom nivou PSS - BK ima šest kandidata za narodne poslanike i u potpunosti podržava realizaciju programa razvoja Srbije koji je inicirao i uspešno sprovodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Mi smo tu da sve ono što se dešava na republičkom nivou prenesemo i na lokalni nivo.

On je rekao da dela uvek govore više od reči, a da su PSS - BK i porodica Karić potvrda toga.

- Mi ćemo se ne samo kao politička opcija, nego i kao BK grupa, vrlo jaka i snažna kompanija koja se nalazi među 100 najboljih u svetu, potruditi maksimalno da doprinesemo afirmaciji Ivanjice kao izuzetnog mesta sa odličnom investicionom klimom za sve vrste ulaganja počevši od turizma i poljoprivrede pa do drvne industrije. Jednostavno, Ivanjica je srpska Švajcarska. Zoran Lazović je realan čovek, govorio je o onome šta je urađeno i onome šta će biti urađeno. Znači, nema prodaje magle i praznih priča. Posebno ga podržavam kad je rekao: "Ko je branio svim partijama i političkim opcijama, grupama građana, da od 2000. do 2012. godine izmene lice Ivanjice". To je imao snage SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem sa svojim lokanim partnerima. U ovom bojkotu koji propagiraju pojedine političke opcije je izražena nemoć i nedostatak bilo kakve ideje za razvoj ne samo Ivanjice nego čitave Srbije. Pozivam sve građane da izađu na lokalne i republičke izbore i da daju svoj glas onima koji grade i koji stvarno nose budućnost za našu decu!

Predsedniku opštine Zoranu Lazoviću Dragomir J. Karić je darovao knjige "Si Đinping, snaga Kine", koju je napisao sa bratom Bogoljubom Karićem, i "Bogoljubovu zelenu salatu".

U delegaciji sa Dragomirom J. Karićem bili su Persa Minjović, predsednik Izvšnog odbora Glavnog odbora PSS - BK, Slobodan Bajić, predsednik Okružnog odbora PSS - BK za Moravički okrug, Slavko Bojović, predsednik Opštinskog odbora PSS - BK Ivanjica i Aleksandar Bradić.

U ime Crkvene opštine Ivanjica Drago Jovančić je uručio prigodan poklon Kariću, koji je na putu do studija TV Golija, gde je gostovao, razgovarao sa brojnim građanima.