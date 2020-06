Zajedno pobeđujemo jer smo deo istog tima, 21. juna zaokružite broj 1, za lepšu i bolju Zvezdaru, poručila je u video poruci svojim sugrađanima modna kreatorka Suzana Perić, koja je kandidat izborne liste koalicije “Aleksandar Vučić – Za našu decu” za odbornike u Skupštini Gradske opštine Zvezdara.

Suzana Perić je u društvu urednika Nemanje Pajića, i ekonomiste Vladana Jeremića, koji se takođe nalaze na listi "Aleksandar Vučić - za našu decu" za budući saziv SO Zvezdara, prošetala čuvenim platoom kod Vukovom spomenika i najavila njegovu rekonstrukciju.

"Dragi moji Zvezdarci, nalazim se na platou ispred Vukovog spomenika, jednog od simbola Beograda, ali i opštine Zvezdara. Za one koji ne znaju, Vukov spomenik je zapravo početak naše lepe opštine, a kako to vole da kažu, ovo mesto je sudar tradicije i mladosti. On je i omiljeno mesto na kojem se sakupljaju studenti, budući da je okružen sa čak pet fakulteta", rekla je Perić.

Ona je istakla da je upravo zbog toga jedan od planova u budućem mandatu i rekonstrukcija ovog platoa, kako bi mu, kako kaže, vratili stari sjaj.

"Dragi Zvezdarci, zajedno pobeđujemo jer smo deo istog tima. 21. juna zaokružite broj 1. Za lepšu i bolju Zvezdaru. Za našu decu", poručila je Perić.