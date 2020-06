Nedimović: Hoćemo pobedu sa više od 50 procenata

Ministar poljoprivrede Srbije i funkcioner SNS Branislav Nedimović izjavio je da je za listu Aleksandra Vučića najvažnije da ostvari pobedu rezultatom 50 odsto plus jedan glas, kako bi bio realizovan program "Srbija 2025".

Nedimović je, odgovarajući na pitanje da li sebe vidi na premijerskoj funkciji, za Novosti rekao da će za njega pobeda SNS sa više od 50 odsto biti najveci uspeh.

On kaže da je naprednjacima uvek potrebna nova energija i da su zato na listi SNS, na prvih 20 mesta, mladi i novi ljudi.

Na pitanje koliko je realno da SNS osvoji manje od 50 odsto glasova, Nedimović je odgovorio da je najgora stvar koja na putu do pobede može da se uradi to da pobeda bude proglašena pre nego što je trka završena i istakao da bez teškog i istrajnog rada do samog cilja nema pobede.

Kad je reč o bojkotu, Nedimovih je istakao da je to ispričana priča i da čak ni prvobitni broj stranaka koji se zalagao za bojkot nije mogao da dovede u pitanje legitimitet, a kamoli preostala "grupica pojedinaca".

On je ukazao da je, za razliku od prethodnih vlasti, koje su se hvalile sa deset ili dvadeset kilometara auto-puta za četiri godine, SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem ostvario "rezultate za istoriju" - završen je Koridor 10, izgrađen auto-put "Miloš Veliki", grade se pruge za brzine veće od 200 km na sat. Takođe, izgrađen je Klinički centar u Nišu, završava se potpuna obnova KC Beograd, kao i niz drugih bolnica.

"Svake godine beležimo rekorde, kako po rastu BDP, tako i u stranim investicijama. Sada imamo i jasan program koji se zove "Srbija 2025" sa alatima za realizaciju, kao i 14 milijardi evra spremnih za ulaganje u kompletnu infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje", naveo je Nedimović.