KADA SMO UJEDINJENI, MI MOŽEMO SVE! Pogledajte najnoviji spot Srpske napredne stranke - Vučić poslao snažnu poruku (VIDEO)

Srpska napredna stranka objavila je danas novi predizborni spot.

Spot je na Instagram nalogu "avucic" objavio predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić koji je građanima poslao snažnu poruku.

- Građani Srbije, reči koje vam izgovaram i garancije koje ću vam dati su za one koji su zabrinuti za budućnost, za one koji su se budili svakog jutra i ustajali iz kreveta da bi obezbedili hranu i krov nad glavom svojoj deci, porodici i sebi. One koji su pokretač ove zemlje, radnici i radnice. Nije važno da li ste zdravstveni radnik, rudar, radnik na železnici. Imaćete posao, to vam garantujem. Mi smo uz vas, podržaćemo vas. Možete biti uvereni da ćete nahraniti svoje porodice, obući svoju decu. Imamo stabilan finansijski sistem i niko neće biti zapostavljen i niko neće biti zaboravljen – rekao je Vučić.