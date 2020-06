Marko Matić, novinar medijske kuće Antidot, rekao je za Pink kako učesnici u izbornoj kampanju većinski vode pozitivnu kampanju i predstavljaju njihove programe i predstavnike.

- Aktivirano je političko i medijsko podzmelje i to su pre svega politički akteri koji su se opredelili za bojkot izbora i mediji koji ih podržavaju. Oni su ušli u prljavu kampanju, pre svega kršeći sve moguće profesionalne norme i standarde - naveo je on.

On se osvrnuo na današnju naslovnu stranu dvevnog lista Danas na kojoj se bez dodatnih informacije trvdi da je predsednikov znao sa kim mu se druži sin.

- Imate odgovr i na to. On je sin, gledao utakmicu, i to je radio u centru Beograda. Da je hteo da ima neke mutne poslove sa njim, sigurno ne bi sedeo sa njim na javnom mestu - napominje Matić.

Dejan Vuk Stanković, analitičar, rekao je za Pink kako je ova izborna kampanja, uprkos svim preprekama ipak uspešna, i da su svi politički akteri i stranke imali priliku da se predstave narodu.

- Ova kampanja je imala dva dela. Raspisani su izbori, a nekoliko dana nakon toga uvedeno je vanredno stanje zbog koronavirusa. Ono je trajalo 53 dana i onda smo se vratili prosto normalnom životu, pa onda i samim tim, izbornom procesu.

Kako je objasnio, ovo je izborna kampanja u senci događaja koji je imao fatalne posledice, a to je, kako kaže, pojava koronavirusa.

- To je uticalo i na dimaniku kampanje, nije bilo tog političkog intenzitet akog inače ima. Ali kada sve to analizirate, vidite da je ovo bila kampanja u kojoj su mogle sve stranke da se predstave i promoviši njihove programe i kandidate.

Ukazao je na to da je najveća stranka u Srbiji, SNS počela sa pozitivnom kampanjom, koja je vezana za za politički i društveni razcvoj srbije.