Stefanović razgovarao sa penzionerima Mladenovca: Hoćemo da svake godine rastu plate i penzije, kao i da podižemo privredu ove velike opštine. Građani to zaslužuju i svi moramo u tome da pomognemo (FOTO)

Predsednik beogradskog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović poručio je danas u Mladenovcu da je politika liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, ali i zadatak kome teži, da se svake godine povećavaju plate i penzije, da ljudi budu srećni u Srbiju i da ne žele da odlaze iz zemlje.

Stefanović je, u razgovoru sa penzionerima Mladenovca, rekao da Srpska napredna stranka računa i na njih i vidi ih kao deo tima, sa kojim će zajedno raditi na stvaranju boljeg životnog standarda građana.

„Moramo da radimo na tome da mladi ostaju ovde u Mladenovcu. Pitao sam predsednika opštine koliko nam se dece rodi. Dobro je što imamo 500 dece koji svake godine krenu ovde u školu. To znači da nam se natalitet Mladenovca zadržava. Na nama je da iskoristimo tu energiju i da u narednim godinama podignemo Mladenovac. Da mladi ovde pokreću posao, što ćemo pomoći raznim subvencijama. Imamo novca za takve stvari, zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici predsednika Vučića“, rekao je Stefanović.

On je istakao da je Mladenovac nažalost tokom prethodne vlasti ekonomski uništen.

„Ne moram ni da pominjem fabrike koje su zatvorene, mnogi od vas su to gradili, a onda je došao neko i sve to upropastio na različite načine. Sada ne vredi da plačemo, nego moramo da gledamo u budućnost. Opština Mladenovac je izdala dozvole za izgradnju 18 novih hala u industrijskoj zoni, što je dobro. Hoćemo da podižemo privredu ove velike opštine. To građani Mladenovca zaslužuju i u tome svi moramo da pomognemo. U tome računam i na vas penzionere. Računam na vašu podršku, na savet, na mudrost i energiju, jer mi se često čini da ljudi, kada odu u penziju, imaju više energije, nego neki mladi ljudi“, naglasio je Stefanović.