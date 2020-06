''NAJBOLJI REZULTATI U POSLEDNJIH 30 GODINA'' Vučić istakao uspeh Srbije: Svakog dana se trudIm da radim što više!

Predsednik Srbije je rekao kako se vakim danom vrednim radom trudi da unapredi život u Srbiji što je više moguće. Vučić je u sveobuhvatnom interjuu za dnevni list " Večernje novosti" govorio o svim bitnim temama koje se tuči Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbi u Crnoj Gori, kao i Srpska pravoslavna crkva uvek imati podršku Srbije. On je rekao da je Srbija prošle nedelje pomogla udruženja Srba u Crnoj Gori sa 1,7 miliona evra i da će dati još.

Kako je kazao, nezavisnost Crne Gore mora da se poštuje.

"Imali smo nesposobne vlasti koje nisu znale ni kampanju da vode i da sa 46 odsto sačuvaju Crnu Goru u zajedničkoj državi. To je bilo važno, da ih sačuvamo i zbog Kosova i Metohije. I neću da govorim šta bi bilo da su tada ozbiljniji vodili državu. Naš narod će imati podršku uvek, i Srpska crkva", rekao je on.

Komentarišući saopštenje Mitropolije crnogorsko-primorske da je crnogorski predsednik ponudio "sve" samo ako prekine vezu sa patrijaršijom i Beogradom, Vučić kaže da ima izveštaje da se to desilo i da je ceo smisao da se prekine veza sa Beogradom i Patrijaršijom.

"Naš narod živi tamo gde je naša Crkva i treba je nazivati pravim imenom. Niko ne može da nam zabrani da pomažemo udruženja", rekao je Vučić.

Nadam se da ćemo dobiti blizu 1,8 miliona glasova

Vučić je ukazao na to da se nada da će lista okupljena oko SNS dobiti blizu 1,8 miliona glasova na izborima u nedelju.

"Ako bismo uspeli da dobijemo blizu 1,8 miliona glasova, to bi bilo sjajno. To su brojevi koje nikada niko neće imati u Srbiji", rekao je Vučić u intervjuu za Večernje novosti.

On je naveo da konkurenciju veoma poštuje, ali da je iznenađen time da misle da neozbiljnim izjavama mogu da dobiju nečije poverenje.

Dodao je i da veruje da je kampanja bila najčistija i medijski najotvorenija, navodeći da je opozicija gostovala na svim televizijama, više nego SNS.

Na pitanje da li poslednjih dana vraća film iz 2008. pa Ivicu Dačića unapred sumnjiči za izdaju ili ima informacije da Dačić radi ispod žita sa njegovim protivnicima, Vučić kažze da ne posmatra stvari na takav način, ali da smatra da bi svi oni, da imaju i glas više u parlamentu, izglasali tehničku vladu.

"Ako ne budemo imali većinu, ne pada mi na pamet da SNS dam mandat za sastav nove vlade. Neću da kršim Ustav. Ne želim da SNS bude u koalicijama u kojima mora da donosi odluke uz kompromise i ucene", naveo je Vučić.

Ponovio je da predstoje i velike promene u SNS, navodeći da ima onih koji ne žele da budu zamenjeni, kako u stranci, tako i u vladi.

"Nemojte da imate sumnju da će biti žestokih promena. I to u svim stranačkim strukturama oko 15. jula. Ljudi će biti iznenađeni. Želim da ostanu upamćeni moji rezulati, da uradim još nešto, ali sam licno sve svoje ambicije iscrpeo", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je Ana Brnabić siguran "tip" u stanačkim kladionicama za premijera posle izbora, Vučić je rekao da nema "stranačkih kladionica" i da postoje samo zakoni.

"Mogao bih da vam kažem ko će imati manje a ko više nego što predviđaju kladionice, ali neću, jer bih tako prekršio zakon", rekao je predsednik Srbije.

Upitan koliko ga brinu predviđanja da su za njega mnogo veća opasnost predsednički izbori jer će biti pod pritiskom nepovoljnog kosovskog rešenja, Vučić kažu da je i ranije slušao razna predviđanja, poput pobeda na beogradskim izborima, "da će biti gotov do Vaskrsa", da će izlaznost biti ispod 30 odsto.

"Milion grešaka sam napravio, ali sam se svakog dana trudio da radim što više. Ovo su najbolji rezultati u poslednjih 30 godina, svidalo se to nekome ili ne", poručio je Vučić.

Upitan ostaje li pri tome da ne trči trku za novi mandat i da li će kandidat možda biti žena, Vučić je rekao da odluka nije doneta i da ne deli političare po polu, već po sposobnosti, ali da veruje u pobedu, ko god da bude kandidat.

Ideja EU je da se SRB ne protivi članstvu KIM u UN

Vučić je napomenuo da je ideja EU da se Srbija ne protivi članstvu Kosova u UN, ali još ne znaju šta da nam ponude.

"Dakle, da ne moramo formalno da priznamo Kosovo, ali da se ne protivimo tome da dobiju stolicu u UN. Očekujem da Evropa kaže da ćemo biti u članstvu za nekoliko godina, i onda nismo u lakoj situaciji, ali to nije dovoljno. Srbiji mora da bude ponuđeno mnogo više", kaže on za Večernje novosti.

Upitan da li u Vašington putuje sa belom zastavom, kako priželjkuju mnogi na zapadu, Prištini, ali i Beogradu, Vučić kaže da je besmisleno da će bilo ko u delegaciji Srbije nositi belu zastavu.

"Mi imamo svoj crveno-plavo-beli barjak, i nosimo ga i u srcu, imaćemo ga i ispred sebe. Bilo je ranije belih zastava u ime Srbije bezbroj puta, i pri tome su uzvikivali herojske slogane. Stvari se mere po delima, a ne rečima koje izgovarate. To je za nas važna stvar, ne možete da odbijete poziv Bele kuće, ali...", rekao je Vučić.

Vučić dodaje da nije u stanju da nasluti predlog Bele kuće, ali jeste šta bi mogao biti predlog EU, a to je da nam kažu se mi ne protivimo članstvu Kosova u UN, ali ne znaju šta da nam ponude.

Predsednik je podsetio da je pitanje Kosova izmešteno iz UN i da Beograd vodi takozvane statusne pregovore pod okriljem Evropske unije i da to ne može preko noći da se promeni, ali dodaje da bi voleo bližu saradnju između EU i Bele kuće, kao i da ne bi imao ništa protiv da ambasador iz EU bude prisutan.

"Pričao sam telefonom sa Putinom dugo o Kosovu i Metohiji. On je bio dobro pripremljen. Imamo neke nove okolnosti, pa ćemo da vidimo. Lajčak dolazi 22. juna, dan posle izbora, pa ćemo da vidimo kakvi su planovi EU. On verovatno dolazi sa određenim idejama. Mi ne želimo da učestvujemo u prepucavanjima između Amerike i Evrope. Ja nisam čuo od Albanaca da su rekli da odustaju od članstva u međunarodnim institucijama, ali ako jesu - u redu", rekao je Vučić.

Govoreći o tom razgovoru sa Putinom, i tome da li će ga pozvati da se uključi u dijalog Vučić kaže da nije suština u tome ko će sve da igra, ali da svako rešenje mora da bude u Savetu bezbednosti UN.

"Meni je bilo veoma važno to što je Putin rekao, a očekujem da to kaže i Lavrov, a to je da će Rusija prihvatiti sve ono što Srbija bude rekla. Na Zapadu znaju da moraju da razgovaraju sa Rusima, ali pre toga moraju da razgovaraju sa nama. Ali nemamo nijedan papir. Očekujem da tokom jula budu nastavljeni pregovori, imam određene naznake", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije rekao je da ne misli da će Amerika da promeni svoj odnos, niti će to učiniti Nemačka i Francuska, ali da se Srbija neće saglasiti sa zahtevima Tačija.

"Biće teško i bićemo izloženi najtežim pritiscima. Bez obzira na to da li će se to dešavati u Briselu ili Beloj kući", rekao je on.

Upitan da li bi se direktinijim uključivanjem Donalda Trampa u pregovore aktuelizovala tema razgraničenja, Vučić kaže da to verovatno nije moguće, jer je EU tri godine potrošila da objasni kako je svaka ideja suprotna nezavisnosti Kosova nemoguća.

"Imali su podršku lažnih nacionalista koji su smatrali da mi možemo desetostruko više nego što je realno. To je bio problem 90-ih godina, kada smo gubili budućnost za svoju decu. Sve do proglašenja nezavisnosti Kosova borili su se za to kako da ostanu na vlasti da se dodvore ambasadorima. Očigledno je da će morati da se traže neka nova rešenja, ali ja ih sada, iskreno, ne vidim", rekao je Vučić.

On je ponovio da ne govori ono što se ljudima sviđa i da neće da se dodvorava i dodaje da vidi da neki pevanjem i sve većim prisustvom na televizijama žele da se dodvore građanima, ali da oni što ih je više u javnosti, imaju manje glasova.

"Kad pomisle da su našli ugao da mi napadaju dete, pada im rejting. Neće ljudi takve priče, nisu glupi. Kažu - smenićemo izdajnika, rešićemo Kosovo. Tako vređaju ljude misleći da su glupi. Predstoji težak period, moraćemo da vodimo računa o navlačenju konopca između SAD i EU, ali moraćemo da budemo fleksibilni, da pronađemo teme za razgovor, da rešavamo probleme naših ljudi sa KiM, da sačuvamo naše nacionalne interese", rekao je on.

Prema njegovim rečima, mora da se vidi i kakav će biti pristup albanske strane, jer sa jedne strane Hoti tvrdi da će voditi pregovore, a sa druge je Tači koji kaže da ga ne interesuje EU i naloži dezinfekciju kancelarija posle odlaska Lajčaka iz Prištine i tako pošalje poruku Beloj kući da ga interesuje samo Amerika.

Vučić ističe da mu je važno da pomogne Srbima na KiM i da oni razumeju ko štiti njihove interese.

