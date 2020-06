OEBS: Na Kosovu velika izlaznost - u Severnoj Mitrovici preko 40, u Leposaviću 55 odsto

Šef Misije OEBS na Kosovu Jan Bratu izjavio je da je izlaznost na kosovskim biralištima za parlamentarne izbore u Srbiji velika, u proseku je iznad 30 odsto, a u nekim mestima i veća - u Severnoj Mitrovici preko 40 procenata, a u Leposaviću 55 odsto.

"Moj utisak je da su stvari mirne da je sve u jednom normalnom toku kako smo i očekivali. Srećan sam da vidim da sve mere vezane za kovid-19 skoro svi poštuju i rade po onome kako smo očekivali.Veoma je važno da ljudi nose maske. Imamo maske za svakog ko dođe da glasa. Važno je da se drži socijalna distandca od jednog do dva metra. Ponekad je to najteži deo ali mislim da se i to odvija u dobrom toku", rekao je Bratu obilazeći birališta u Severnoj Mitrovici.

Prema njegovim rečima izborna procedura se prati kao i 2017. godine što je su dogovorili i Beograd i Priština.

Na pitanje da li je bilo nekih nepravilnosti tokom izbornog procesa na Kosovu, on je rekao da je su do sada zabeležena dva manja incidenta, ali su uspešno rešena.

"Dan još nije gotov. Do 14 sati sam dobio dva izveštaja, u pitanju su manji incidenti, ali naše osoblje je prilično dobro treniano da primeti te stvari, oba puta smo reagovali i dobro rešili", rekao je Bratu.

Upitan da prokomentariše, da li su bile narušene mere kada je veća grupa ljudi jutros u Severnoj Mitrovici došla na glasanje zajedno sa političarima, Bratu je odgovorio da misija OEBS niije policija i da ukoliko se na glasanju pojavi veća grupa ljudi na njima je da daju instrukcije držanja socijalne distance, što su i uradili.

"Mi nismo policija. Ako ljudi dođu u velikoj grupi teško je to zaustaviti. Imali smo jasne instrucije. Naše osoblje je ohrabrivalo ljude da drže distancu. Isto to je i Beograd uradio. Svestan sam da u tom trenutku to nije moglo da se ispoštuje ali nismo mogli više od toga. Mi smo zaista dali jasne instrucije i one se velikom većinom se poštuju. U Lapljem selu je sve poštovano, i ovde većinom", naveo je Bratu.

Govoreći o tome da li su se stekli uslovi za lokalne izbore u Severnoj Mitrovici i Podujevu, on je odgovorio, da je to dobro pitanje, ali nije na njemu, kao šefu misije OEBS da iznosi svoje mišljenje o tome.