Merkel: 60 do 70 odsto Nemaca će se zaraziti COVID-19

Nemačka kancelarka Angela Merkel očekuje da će se u Nemačkoj između 60 i 70 odsto stanovništva zaraziti koronavirusom.

To je, kako prenose nemački mediji, rekla iza zatvorenih vrata na sednici CDU.

"Nalazimo se pred izazovom kakav do sada nismo imali. Glavni teret je na ministru zdravlja Jensu Španu. On to odlično obavlja. Kriza još nije prebrođena", rekla je Merkel.

Njenu analizu potvrdio je i ministar Špan, koji je rekao da 80 odsto inficiranih kroz bolest prolazi bez simptoma.

Merkel je tražila da se otkazuje još više manifestacija kako bi se sprečilo širenje virusa.

Od izbijanja koronavirusa u Nemačkoj, Merkelova o tome nije govorila u javnosti, što joj mnogi zameraju.

Međutim, kada nema medija, ona govori o virusu koji je stigao u sve nemačke pokrajine. Nemačka privreda već je počela da primenjuje krizne mere.