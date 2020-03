NOVE MERE SAD ZBOG KORONAVIRUSA Tramp zabranio letove u Ameriku iz EU (FOTO+VIDEO)

Prema informacijama, zabrana se odnosi na zemlje u okviru Šengena.

Trampovo obraćanje unelo je nemir građanima SAD ostavivši ih bez preciznog objašnjenja novonastale situacije zbog korona virusa, pa je kasnije Vlada izdala zvanično saopštenje u kom je, između ostalog, pojasnila da se mera ne odnosi na državljane te zemlje, osobe koje imaju dozvolu trajnog boravka, kao i na većinu članova njihovih porodica.

- Uvodimo punu snagu Vlade i privatnog sektora, na kraju ćemo poraziti virus. Putovanja iz Evrope u SAD biće privremeno obustavljena od petka i trajaće najmanje mesec dana. Zabrana se neće odnositi na Veliku Britaniju. Apelujem starijim Amerikancima da izbegavaju put ukoliko je to moguće, svi stariji građani moraju da budu veoma, veoma pažljivi - tim rečima je predsednik SAD počeo obraćanje, uputivši poziv domovima za stare da suspenduju posete koje "nisu neophodne".

Tramp je napomenuo da je za većinu državljana SAD rizik oboljevanja usled pandemije korona virusa veoma mali, pa naglasio da osim putovanja, treba da se izebegavaju veća okupljanja: "Svaka zajednica je podložna različitim rizicima, slušajte lokalne zvaničnike".

- Načinili smo potez koji je spasio mnogo života kada smo doneli odluku oko Kine, sada moramo da iste mere primenimo na Evropu. Ovo nije finansijska kriza, ovo je samo privremeni trenutak u protoku vremena koji ćemo prevazići kao nacija, ali i ceo svet - poručio je Tramp, pa dodao da će pokrenuti "hitne akcije" da pomogne radnicima koji su na bilo koji način obuhvaćeni novonastalom situacijom, te da će od Kongresa tražiti 50 milijardi dolara kredita za manje preduzetnike, a pozvao je i na "momentalne" poreske olakšice.

U svom kratkom obraćanju, Tramp je naglasio i da pandemija predstavlja veći rizik izvan granica SAD ne osvrnuvši se na to da se korona virus širi i unutar američkih granica.

- SAD su u boljem položaju od Evrope. EU je zakazala i nije uvela iste preventivne mere, pa nije ograničila putovanja iz Kine i drugih žarišta. Rezultat toga je i niz novih mesta u SAD u kojima su putnici iz Evrope - rekao je američki predsednik, a "Gardijan" napominje da su na teritoriji Evrope organizovana testiranja stanovništva, dok još nije precizno utvrđeno koliko je zaraženih unutar SAD.

Tramp je otkazao ranije planirana putovanja u Kolorado i Nevadu, ali će sutra prisustvovati događanju namenjenom prikupljanju sredstava, a imaće i obraćanje u subotu.

S obzirom na to da u govoru nije izneo mnogo detalja, naknadno je Čad Vulf, sekretar za Nacionalnu bezbednost SAD izneo preciznije pojedinosti napomenuvši i da će stranim državljanima koji su boravili u područjima snažno obuhvaćenim pandemijom biti zabranjen ulaz u zemlju

The action @POTUS is taking to deny entry to foreign nationals who have been in coronavirus-affected areas will keep Americans safe & save lives. These are not easy decisions but they are required. I will issue guidance within 48 hours outlining details.https://t.co/KYXE7JKswC pic.twitter.com/zgi6r5FoZq