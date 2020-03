"Bitno je da budemo kao narod disciplinovani i da sledimo uputstva stručnjaka kako bi se virus suzbio"

Jako je bitno da u ovom momentu slušamo šta kaže struka što se tiče odbrane od koronavirusa, smatraju gosti Novog jutra.

Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac istakao je da su otkazani svi koncerti filharmonije do daljnjeg i da se prati ono što u ovom trenutku govori struka.

- Mislim da je to ono što je najbitnije, epidemija je bilo i biće, živimo u takvom vremenu, ali čini mi se, za neku vrstu epidemije, da nije bila ovakva vrsta političke manipulacije - rekao je Tasovac za Pink.

- Ono što je meni neverovatno je da je deo naših opozionih lidera shvatio da je koronavirus njihov saveznik u političkoj borbi. Kada sam se sa tim suočio meni to nije smešno, to govori o tome da glupost nije zarazna, ali očigledno je rasprostranjena i mislim da je jako bitno u ovom trenutku slušamo šta govori struka - rekao je on.

Zamenik glavnog i odgovornog urednika "Večernjih novosti" Milan Babović rekao je da je koronavirus globalna tema, da zanima veliki broj ljudi, kao i da je to tema koja je naročito osetljiva.

-Ono na šta svi možemo obratimo pažnju da ipak ne treba podleći nekoj kolektivnojhisteriji koja je zahvatila ne samo Srbiju već i celu planetu, ali naravno dane treba umanjivati opasnosti te nove globalne pošasti – rekao je on, dodajućida svakako treba naći neku meru.

-Ovo što je uradila Vlada, odnosno državni vrh je jedan prirodni potez da bi sesprečilo širenje koronavirusa. Bitno je da budemo kao narod, kao nacijaodgovorni, disciplinovani i da sledimo uputstva stručnjaka kako bi se taj virussuzbio – kaže on.