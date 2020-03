Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je da nam predstoje dve vrste bitki povodom koronavirusa u kojima moramo da pobedimo, uz ocenu da je najvaženije da slušamo struku, a ne političare i medije.

Predsednik je rekao na početku obraćanja da se Srbija nalazi u složenoj situaciji, kao i ceo svet.

"Prvi put imamo uticaj velike zaraze koja je pogodila svet, u isto vreme kada imamo i migrantsku krizu, kao i krizu oko cene nafti. Po prvi put imamo zabranu letova iz EU ka Americi", rekao je Vučić.

Kako kaže, suočavamo se sa krizom koju ćemo morati da prebrodimo u narednim mesecima.

"Mi smo se trudili i ranije, ulagali smo u zdravstvo i obnavljali klinike i bolnice. Tako smo i spremnije dočekali ovu bolest nego neke evropske zemlje. Ipak, kriza je velika i neće nam biti lakše u danima koji dolaze", rekao je Vučić i dodao da ćemo nesumljivo neke ljude i izgubiti.

Kako je rekao, sve to moraćemo da prebrodimo na najbezbolniji način.

Doneta mera o formiranju dva krizna štaba

"U skladu sa tim, imaćemo dve vrste bitaka koje moramo da pobedimo. Prva bitka za očuvanje zdravlja ljudi, najpre naših starih, i važno je da donesemo sve moguće mere u skladu sa onim što struka kaže", rekao je Vučić.

On je rekao da su u skladu sa tim doneli nekoliko važnih mera.

"Sutra će biti formirana dva krizna štaba. Zdravstveni štab u borbi protiv koronavirusa, koji će predvoditi premijerka Ana Brnabić, i drugi za otklanjanje posledica u privredi i ekonomiji. Taj tim bih ja predvodio. U prvom timu bili bi svi lekari, najumnija lica naše medicine, koji će zajedno sa nama rešavati probleme i snositi najteži teret za sve ono što će pred nama biti", rekao je Vučić, i dodao da su u skladu sa činjenicom da su zdravstvene ustanove pred velikim pritiskom, doneli odluku da idemo da 10 posto povećanja plata za medicinske sestre i lekare, kao i za sve zdravstvene radnike.

"Još 10 posto trajnog povećanja, i to od aprila ove godine. Hoću posebno da zamolim sve ljude da ne budu agresivni prema našim lekarima", rekao je Vučić i istakao da ne želi da dolazi do toga da neko napada lekare.

Imamo dovoljno respiratora, kao i bolničkih kapaciteta

Kako kaže, želi da se spreče laži i neistine.

Vučić je saopštio da Srbija u ovom trenutku ima 1.008 respiratora, a da će za 25 dana biti nabavljeno još 500 respiratora.

Vučić je u obraćanju rekao da je to tri puta više nego što smo imali 2009. godine za vreme svinjskog gripa, kada ih je bilo 350 i kada smo izgubili 137 ljudi.

Vučić je naveo da do sada nije želeo da govori o broju respiratora i da je on za to kriv, jer je želeo da predstavi da ih imamo manje, kako bi mogli da nabavimo više respiratora na raznim stranama, jer neke zemlje kao Nemačka ne žele da ih izvoze.

"U ovom trenutku je 15 ljudi u bolnicama, i od njih je samo jedan na respiratorima. Već od ponedeljka ćemo imati ljude koji će moći da napuste bolnice. Veoma je važno da kupimo svaki dan", rekao je Vučić.

Država će penzionerima uplatiti 4000 dinara jednokratno

"Oni su nam najugroženiji i moramo da brinemo o njima najviše. Molim ih da ostanu dosciplinovani. Imamo mali broj starih ljudi u bolnicama, i to je dobro", rekao je Vučić i dodao da je dobro što su do sada svi oboleli identifikovani, kao i izvor zarate.

Predsednik je rekao da će Infektivna klinika od sutra isključivo raditi samo sa obolelima od koronavirusa.

"Takođe, biće posebno odeljenje KC u Nišu i Novom Sadu. Imamo dovoljno hrane, postelja, i kapaciteta. Sve zalihe su nam prepune. Domaćinski smo upravljali zemljom. Nesreću nećemo uspeti da izbegnemo, ali uspešno se borimo da zaštitimo naše ljude", rekao je Vučić i istakao da nema potrebe da se kupuju velike količine hrane na silu.

Kako kaže, nema razloga za to.

"Lično ću biti na čelu tima koji će se baviti ekonomskim posledicama. Izdržali smo i izdržaćemo još, ali je potrebno više discipline, ali i da narod veruje državnim organima. I do sada smo zemlju uspevali da izvučemo iz kriza, pa ćemo uspeti i iz ovoga. Ako bude trebalo, i ako stručnjaci kažu, zatvorićemo škole. Pustite lekare da donose odluke o tome. Treba da postavimo pitanje ko će da radi", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da su uspeli da organizuju da imamo dovoljno i maski i asepsola, kao i alkohola, i dodao da je bitno da se narod ponaša odgovorno i da sluša savete.

Nakon posete Nemačkoj sa predstavnicima izbornih lista o eventualnom pomeranju datuma izbora

"Mi ćemo vas pravovremeno izveštavati, nećemo kriti ni teške posledice. Zajedno ćemo kroz sve da prođemo. Tražimo od vas disciplinu. Razgovaraćemo i sa kineskim prijateljima, kao i sa Angelom Merkel. Tražićemo i pomoć od EU. Tražićemo pomoć i podršku u znanju, ali smo pre svega shvatili da moramo da se oslonimo na sebe, pa se i pokazalo da imamo i bolje rezultate od nekih", rekao je Vučić.

Kako je rekao, izvesno je da se sve političke stranke osećaju nelagodno o izbornim temema.

"Posle posete Nemačkoj, pozvaću sve predstavnike izbornih lista da se dogovorimo kako i na koji način da učestvujemo u kampanji, kao i o eventualnom pomeranju izbora. U ovom trenutku je najbitnije da sačuvamo zdravlje ljudi i da se borimo za svakog čoveka", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ne postoji stvar niti čovek za koga se neće boriti, ali i dodaje da je za to potrebno da Srbija pokaže jedinstvo.

"Oni koji misle da će političkim svađama dobiti neki politički poen, samo će probuditi prezir kod ljudi", rekao je Vučić i dodao da je siguran da ćemo iz ovog izaći zajedno.

"Uspećemo da pokažemo koliko smo sazreli i kao narod i kao država. Hvala narodu, ljudima, hvala što dobro razumete šta je to što država radi. Ovo je svetski proces i svetska muka. Borićemo se na najjači i najžešći način", rekao je Vučić.

Kako kaže, proćiće i ovo, a Srbija mora da ostane zbog naše budućnosti i onih koji dolaze posle nas.

"Ovo je samo jedan niz mera koje smo danas doneli, izveštavaćemo sve više puta dnevno i o zaraženima, ali i o izlečenima. Zajednički možemo sve da uradimo. Pozivam sve na solidarnost i ozbiljnost, i Srbija će naravno pobediti", rekao je Vučić.