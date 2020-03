PORUKA KOJA OHRABRUJE! Italijanski šef diplomatije potvrdio: NEMA NOVIH ZARAŽENIH u "crvenoj zoni"!

U Italiji je dosad zaraženo 15.113 ljudi, a njih 1.016 je nažalost i umrlo od posledica koronavirusa. Nakon što je italijanska vlada uvela drastične mere i zatvorila brojne prodavnice, barove, restorane i frizerske salone, ograničila kretanje, čini se da te mere napokon daju prve rezultate.

Inače, u Italiji se dosad od koronavirusa izlečilo 1.258 ljudi, a broj zaraženih od srede porastao je za 2.651.

Italian Foreign Minister @luigidimaio believes that his government's methods are working.



Di Maio says that in the "ten neighborhoods, ten municipalities" of Northern Italy where the coronavirus originally spread, "there are no new cases" after 14 days. pic.twitter.com/YLZqwZvFTK