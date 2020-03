Molekularni biolog otkrila kakva je situacija trenutno u Italiji, koliko je ozbiljna atmosfera, ali šta bi Srbi trebalo pod hitno da preduzmu kako bi sprečili da se virus raširi.

Molekularni biolog Marija Mihajlović živi i radi u Milanuu Evropskom institutu za onkologiju. Ona je otkrila kakva je situacija trenutno u Italiji, koliko je ozbiljna atmosfera, ali šta bi Srbi trebalo pod hitno da preduzmu kako bi sprečili da se virus raširi. Marija je otkrila da je Italija u karantinu jer nije shvatila koliko je situacija ozbiljna.

- Cela Italija je u karantinu. Preporučuje se da ljudi ne idu nikuda iz kuće ukoliko nije neophodno. Mogu da idu u prodavnicu, do apoteke. Ukoliko postoji bitan razlog da izađu iz kuće to može, ljudi koji rade mogu da idu na posao. Morate da imate autorizaciju sa vama, ukoliko vas zaustavi policija treba da je pokažate u suprotnom morate da platite kaznu.

Marija je rekla da se virus korona širi neverovatnom brzinom.

- Morate da znate koliko se brzo virus korona prenosi. Žena mog kolege je pozitivna na koronu, šansa da je njen suprug zaražen je ogromna. Sama činjenica da ja radim sa njim, što sedimo u kancelariji blizu, je dovoljno da sam ja sada rizična grupa i ne smem da izlazim iz kuće dve nedelje da ne bi druge zarazila. Dobro sam, nemam temperaturu, ne kašljem.

Marija je stigao mejl od direktora da više ne sme da uđe u zgradu gde radi jer je samo sedela pored kolege čija je žena zaražena.

- Direktor instituta, gde radim nam je posalo mejl da nam je zabranjeno da ulazimo u zgradu. Ja u ovom trenutku ne mogu legalno da obavljam svoj posao.

Mihajlovićeva je objasnila zbog čega je došlo do epidemije i da je sve stvar prirode.

- Ne prihvatam teorije zavere. Ovo što se dešava je priroda. Mi kao ljudska vrsta smo ubeđeni da nismo deo prirode. Vrlo smo arongatni. Mi mutiramo, naš DNK u nama takođe. Isto se dešava sa virusima. Neke mutacije ih ubiju, neke se od mutacija ih unaprede. Zamislite ti virusi su živeli u životinjama. Zbog tih mutacija su pronašli nove domaćine - ljude. Mi se mnogo više krećemo. Imamo avione, tehnologiju i širimo virus velikom brzinom. Za virus to je bila lutrija, dobili su bingo. Nas pogađa zbog našeg načina života, koji je udaljen od prirode.

- Pozvaću se na iskustva iz Milana. O ovom virusu se ništa ne zna. Mi smo živi eksperimenti. Učimo na najstrašniji način. Ne gledam tv jer ću plakati. Slike su strašne i teška je situacija. Za dve nedelje vodiš normalan život, a možda si zaražen i širiš virus velikom brzinom. Ono što se zna o koroni je da dugo ostaje na čvrstim površinama. Ispitivali su vazduh iz soba bolesnika, uzimali briseve sa ormarića, aparata i uvideli su da je manja koncetracija u vazduhu a mnogo veće na tvrdim površinama i dugo se zadržava. Ukoliko odete u teretanu i radite na jednoj mašini, posle vas dođe druga osoba i pipne je, ruke će mu biti zaražena, a ako se obriše po licu već je zaražen. Odete u prodavnicu, svako od nas uzme pogleda cenu i vrati proizvod. Da ne pričamo vidiš se sa drugom pa ga zagrliš. To je širenje virusa. Jedino što možeš da uradiš je da ako nekome želiš dobro je da ga ne vidiš. Ovo je virusna epidemija, nije ništa novo i u svim epidemijama jedino što može dsa ih spreči je izolacija. Teško je da se shvati da se ta izolacija ozbiljno shavti dok se ne desi u našoj kući, ali onda je kasno.

Marija je objasnila kako je izlečen nulti pacijent u Italiji. Ona je otkrila da je on imao sreće jer je imao besprekornu negu.

- Nulti zaraženi u Italiji ima 38 godina, aktivno igra fgudbal i trči maraton. Veče pre nego što je ušao u bolnicu je bio na fudbalu. Nedelju dana pre toga je trčao maraton. Kada je ušao u bolnicu, imao je respiratornu krizu, zakačili su ga na veštačko disanje. Pre tri dana je skinut sa aparata. Znači tri nedelje mu je trebalo da se oporavi i preživeo je jer je imao najbolju negu i aparate. Da nije imao tu negu, neću da završim rečenicu, završite je sami. To ljudi ne mogu da shvate. Nije ovo virus koji je kuga, ali što je zdravstvao lošije to je situacija ozbiljnija. Jedini savet je - nema druženja. Ne idite na porodični ručak, ne idite kod komšije na kafu. Država i zdravstvo su bitni, ali sve ostalo zavisi od nas.

Molekularni biolog je imala poruku za sve ljude koji žive u Srbiji.

- Ovo je trenutak kada ljudi u Srbiji treba da shvate da ne izlaze iz kuće, jer sigurno ima puno zaraženih. Dolaze ljudi iz inistranstva, virus ne zna za granice. Vaš normalan način života dovodi do toga da se virus širi. Svako od vas mora da budete disciplovan. Ne mogu da garantujem da nisam pokupila virus i zbog toga nisam došla u Srbiju. To bi bilo vrlo neodgovorno.

- Italija nije bila pripremljena za ovu epidemiju, zato smo tu gde jesmo. Armani je prvi dan epidemije dao 1,25 miliona evra, Inter, Milan, ba. Njima su vojnici donosili hranu. Mi imao pravo da idemo do prodavnica. Privatne donacije spašavaju situaciju. Ispred bolnice su šatori, kasarne su pretvorene u bolnicu. Šta će biti u Srbiji?

Na pitanje da objasni proceduru testiranja ljudi na virus korona, Marija je još jednom podvukla da se ne zna puno o ovom virusu.

- Testiranja nisu masovna. Tampona nema. Bolnice nisu bile pripremljene. Prvi ozbiljan test je napravljen u Izraelu, pa dok se on raširi. Sve bolnice su popunjene. Ako se dobro osećaš ostaješ kod kuće. Nema domova zdrava, ambulanate su zatvorene. psotoje hitni brojevi. Ti ih popzoveš i oni dođu po tebe. Jedino se čuje hitna pomoć. U Milanu ne toliko ali u Bergamu je jedina stvar koja se čuje je crkveno zvaono i Hitna pomoć.

Marija tvrdi da je italijsnski zdravstveni sistem na nogama jer nema dovoljan broj respiratora.

- Smrtnost ovog virusa nije velika. Od 2 do 4 odsto, problem je što je ovo nov virus. Neko neće primetiti, neki će imati prehladu, a 20 odsto imaće upalu pluća. Nema specifičnih lekova. Vaš organizam se bori. Intezivna nega trajne tri nedelje. Jedna osoba ga koristi i to je onao što dovodi do kolapsa zdravstvenog sistema.đ

Marija je konačno otkrila kako se Nemačak bori protiv korone, ali da Italijani nisu shvatli ozbiljnost situacije na vreme.

- Nemačka ima jako veliki broj krevete u intezivnoj nezi. Oni su proračunali da mogu sebi da dozvole da se dobar deo nacije razboli jer oni mogu da ih tretiraju. Italija je bila nespremna. Imamo privatne donatore, pravimo privremene bolnice. Virus korene može ozbiljno da se spreči ako smo poslušni. italija nije ozbiljno shvatila situaciju, tek kada je vrag odneo šalu počele su stroge mere.