NEMA NOVIH ZARAŽENIH U SRBIJI! Kisić- Tepavčević za Pink: Tokom noći nismo imali novi prijem uzoraka, i dalje ukupno 46 potvrđenih slučajeva

U Srbiji nema novih slučajeva zaraze od koronavirusa, rekla je prof. dr Darija Kisić- Tepavčević za Pink.

Prof. dr Darija Kisić- Tepavčević, direktorka Instituta za javno zdravlje "MilanJovanović Batut" rekla je za Novo jutro TV Pink da tokom noći noći nije bilo uzoraka za testiranje.

- Tokom noći nismo imali novi prijem uzoraka, tako da je stanje isto za sada, a to znači 46 obolelih od koronavirusa. Od njih, polovina se nalazi u kućnoj izolaciji što znači da je njihova klinička slika blaga, sa blagim respiratorinim tegobama i po proceni nadležnog lekara oni su na kućnom lečenju – rekla je ona za Pink.

Ona je kazala da je jako važno da svi shvate da koliko god je uređen jedanzdravstveni sistem, to ne može da uspe ukoliko se svako od nas ne ponašaodgovorno i savesno.

- Kada je u pitanju virus korona moramo da budemo svesni da većina nas ukoliko dođe u kontakt sa tim virusom ili neće znati da ga ima ili će imati blage simptome - kazala je Kisić Tepavčević i dodala da otprilike jedna od pet osoba koja se inficira imaće simptome koji će zahtevati posetu lekaru.

Kisić - Tepavčević je objasnila da se može desiti da neko bude asimptomatski nosilac,kod kojeg se samo slučajno može otkriti, jer nema simptoma i znakova.

Kada su u pitanju blagi simptomi, Kisić - Tepavčević kaže da su to blaga temperatura,slabost, malaksolst, bol u mišićima, generalno oni simptomi koji liče naprehladu.

- Ukoliko imamo bilo koji od simptoma treba da ostanemo kod kuće kako ne bismo širili oko sebe infekciju - naglasila je Kisić - Tepavčević.Bitno je da ukoliko znamo da smo bili u kontaktu sa osobom kod koje je potvrđen virus korona ili se sumnjalo, koliko god da se osećamo dobro i mislimo da smo zdravi, potrebno je da budemo disciplinovani i budemo u kućnoj izolaciji, kaže Kisić - Tepavčević navodeći da time smanjujemo kontakte, a samim tim i širenje infekcije.

Govoreći o eventualnom zatvaranju škola i fakulteta, Kisić - Tepavčević kaže da jesituacija dinamična i da se prati non stop.

- Kada bismo videli bilo koje odstupanje u narednom periodu, kada znamo da je grip na niskom nivou, indirektno bi pretpostavili da se radi o virusu korona idelovali - kaže Kisić - Tepavčević i dodaje:

- Ako dođe do neke mere da se škole zatvore, to moramo da budemo svesni da nijeperiod od jedne, dve sedmice kao za grip i zato gledamo kada je najoptimalnijevreme da se to uradi.

Ističe da su mere prema gerontološkim centrima vrlo značajne, zato što je upravo najveća smrtnost u populaciji starijih osoba koje obično imaju i hronična oboljenja.Kako kaže, prosečan uzrast umrlih osoba je 82 godine.

Navodi da je ovo situacija koja bi se desila i da se pojavila nova vrsta gripa i podseća dasmo za vreme pandemije gripa 2009. godine imali preko 6.000 osoba koje su bilehospitalizovane i 137 smrtnih ishoda.

- To je bila godina kada se prvi put pojavio taj virus i kada smo svi bili osetljivi nanjega, sada 11 godina kasnije mi ponovo imamo dominantan taj tip virusa, alinam je sada poznat. Mi moramo da ojačamo da bi virus oslabio - kaže Kisić - Tepavčević.

Navodeći da za virus korona još uvek ne postoji vakcina, Kisić - Tepavčević kaže da jetrenutno zaštićena samo ona osoba koja ima antitela prema tom virusu, odnosnooni koji su preležali.Preporučuje jačanje imuniteta, što se čini uz redovan san, zdravu ishranu, redovnu fizičku aktivnost....

Za sada, broj zaraženih ne raste! Do 8 sati, 15. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 268 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.Od poslednjeg izveštaja, do 8 časova, u Institut Torlak nije pristigao ni jedan uzorak na testiranje, piše na sajtu Ministarstva zdravlja

Kaže da smo mi jedna od poslednjih zemalja u Evropi koja je potvrdila prisustvo virusa, te da stoga imamo tuđa iskustva i ne bismo želeli da nam se ponove neka od tihscenarija, poput onog u Italiji.

- Samo oni koji se ne testiraju nemaju potvrđen ovaj virus, ali sada svi treba da usvom dvorištu radimo i sprečavamo da se infekcija širi. U Italiji su čitavigradovi bili u karantinu, pa zatim i čitava zemlja, jer se videlo da se ne možedrugačije - kaže Kisić - Tepavčević.

Govoreći o preporuci našim državljanima koji žive u inostrantstvu da ne dolaze u zemlju u vreme Vaskrsa, Kisić - Tepavčević kaže da svako putovanje nosi dodatni rizik ida možemo doneti infekciju i u svoju porodicu.

Upitana za nestašicu medicinskog materijala u apotekama, Kisić - Tepavčević kaže da je tačno da ga trenutno nema, ali da će ga biti i apeluje na sve da ga ne kupuju u enormnim količinama.

Objašnjava i da maske nisu za zdrave osobe, već za one koje imaju simptome da ne bi širile infekciju ili eventualno ako živimo sa nekom osobom koja ima hroničnu bolest, pa da nju zaštitimo i dodaje da je druga situacija u bolnicama.