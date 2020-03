SLOVENIJA DONELA ODLUKU - Uvedena privremena zabrana javnog prevoza

Slovenačka vlada je usvojila uredbu o privremenoj zabrani i ograničenjima javnog prevoza putnika u zemlji, u skladu sa dogovorom na sednici Kriznog štaba Slovenije za suzbijanje i kontrolu epidemije COVID-19.

Uredba stupa na snagu 16. marta 2020. u 00.00 časova, saopštila je vlada Slovenije.

Slovenia is shutting down tomorrow. All public transport will be stopped, restaurants will be closed. Only pharmacies and supermarkets will operate. It feels like a movie. This can’t be real. Someone pinch me, I must be dreaming. pic.twitter.com/IB8QDfYcYO