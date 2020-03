Dragišić za Pink: Građani ne treba da se plaše vanrednog stanja, to je ISKLJUČIVO zbog njihovih života, Starović: Naši građani su se poneli ozbiljno i odgovorno

Po Ustavu Srbije, mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava koje propišu Narodna skupština ili Vlada važe najduže 90 dana, a po isteku ovog roka mogu se obnoviti pod istim uslovima.

Kako Pink saznaje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će doneti odluku o uvođenju vanrednog stanja na delu teritorije ili u celoj Republici Srbiji.

Proglašavajući vanredno stanje Narodna skupština može propisati mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava. Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz potpis predsednika Republike, objasnio je za Pink profesor bezbednosti Zoran Dragišić.

Kako je istakao, varednim stanjem se praktično suspenduje pravni poredak, određena ljudska prava se suspenduju, kao što je ograničenje prava kretanja.

-Ne postoji opšti tip vanrednog stanja i koje se mere primenjuju. Ako budemo u karantinu mi tu odluku moramo da poštujemo, najteže mere se ne moraju odmah primeniti, one se primenjuju postupno - rekao je Dragišić za Nacionalni dnevnik.

Poručuje i da građani ne treba da se plaše vanrednog stanja, jer je to u njihovu korist.

- To je sve u korist građana, kako bi se sačuvali naši životi, u koliko se uvede vanredno stanje, to je isključivo zbog njihovih života i treba da budu disciplinovani -rekao je on.

Što se tiče upotrebe vojske u civilne svrhe, Dragišić objašnjava da plan angažovanja vojske određuje ili predsednik Republike ili ministar odbrane.

-Pored toga što vojska ima zadatak da čuva granice naše zemlje, ona ima zadatak i o očuvanju javnog reda i mira.

-Svi kapaciteti vojnog zdravstva će biti na usluzi građanima, vojska će značajno pomoći ukoliko se uvede vanredmo stanje - istakao je Dragišić i dodao da ako bude blaže ne znači da se neće pojačavati.

-Ljudi ne treba da se plaše i paniče, imamo kapacitete da se izborimo sa epidemijom. Sve se radi pravovremeno, sve mere su bile ispravne i preduzete su blagovremeno, a građani treba da se ponašaju onako kako se od njih traži i da budu disciplinovani - poručio je on.

Starović: Naši građani su se poneli ozbiljno i odgovorno

Zaista su se naši građani poneli ozbiljno i odgovorno, te da nema nikakve panike u našoj javnosti, smatra istoričar i analitičar Nemanja Starović.

- Državni organi prenose sve pravovremeno, a treba da se pazimo dezinformacija - istakao je Starović, i apelovao da se pre svega oslone na zvanične informacije koje dolaze od naših stručnjaka.

Govoreći o zatvaranju granica, Starović kaže da se Evropa susreće sa brojnim krizama, a ovo je najnovija čije se posledice ne mogu sagledati još uvek.

- Evropski kontinet je obeležen strahom kao dominanton emocijom, a ovo je novi strah - strah za javno zdravlje. Kada prođe ova epidemija, odnosno pandemija, i dalje će vladati strah od neke nove - rekao je on, dok je Dragišić rekao da je zatvaranje granica opravdano.