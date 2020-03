KORONAVIRUS TERORIŠE PLANETU! Preminulo 6.400 ljudi, zaraženo 160.000 - Jedino OVDE nije zabeležen

Virus je prisutan na svim kontinentima osim Antarktika, a mnoge zemlje su kao meru predostrožnosti i sprečavanja širenja virusa uvele zatvaranje granica.

U SAD obolelo je 3.482 osoba, dok je 65 preminulo, prenosi CNN. U Evropi najteža situacija je u Italiji gde je u nedelju preminulo 368 osoba, što je najveći broj smrtnih slučajeva do sada, a ukupno je stradalo 1.809, prenosi Rojters.

U toj zemlji obolelo je 24.747 osoba. Odmah za njom po brojnosti slučajeva su Španija i Francuska, gde je zaraženo 7.753, odnosno 5.423 osoba.

U Španiji je od Covid-19 preminulo 288, a u Francuskoj 127 osoba. U kopnenom delu Kine u nedelju je potvrđeno 16 novih slučajeva, dok ih je dan ranije bilo 20.

Ukupan broj zaraženih u toj zemlji sada iznosi 80.860, a izlečeno je 67.749 pacijenata, navodi BBC.

U Južnoj Koreji danas su potvrđena 74 nova sučaja koronavirusa, čime se ukupan broj zaraženih u toj zemlji popreo na 8.236.

Japansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je širom zemlje otkrilo 15 žarišta zaraze.

