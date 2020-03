Fon der Lajen: Zabraniti sva putovanja u EU koja nisu hitna (VIDEO)

-Što manje putujemo, više možemo da suzbijemo virus...Tako da predlažem šefovima država i vlada da uvedu privremenu meru ograničenja putovanja koja nisu urgentna u EU - rekla je ona danas, prenosi RT.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0